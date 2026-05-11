X26 | Donni skipar 3. sætið á lista Framsóknar í Skagafirði
„Ég heiti Halldór Jón Sigurðsson en er alltaf kallaður Donni og ég skipa 3. sæti á lista hjá Framsóknarflokknum í Skagafirði. Ég er 43 ára á árinu og er fæddur á Akranesi en flyt svo á Sauðárkrók fyrst árið 1999. Ég er giftur Heru Birgisdóttur lækni á Sauðárkróki og við eigum saman 3 dásamleg börn þau Hrafnhildi Köru, Hilmar Rafn og Heiðu Lovísu. Ég er sonur Sigga Donna og Lovísu Jónsdóttur og tengdasonur Bigga Rafns og Hrafnhildar Pétursdóttur. Síðan á ég þrjú systkini þau Aðalheiði, Aron Örn og Konráð Freyr.“ Donni svarar spurningum Feykis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga 2026.
„Við Hera mín fórum suður til þess að mennta okkur og fluttum síðan á Akureyri í 5. ár og þaðan til Svíþjóðar. Árið 2021 fluttum við svo aftur heim á Krókinn, settumst hér að og núna er planið að halda áfram að ala upp börnin okkar og njóta okkar góða samfélags og leggja okkar að mörkum eins mikið og við getum samfélaginu til heilla.
Ég er íþrótta - og heilsufræðingur frá Háskóla Íslands og útskrifaðist þaðan árið 2010. Ég hef unnið í skólum sem íþrótta – og sundkennari í mörg ár og í 2 ár fékk ég að vera umsjónarkennari í 7. bekk á Sauðárkróki.
Ég hef verið að þjálfa frá því árið 2011 í meistaraflokki en ég byrjaði að þjálfa yngri flokka árið 2000. Ég er með UEFA Pro þjálfaragráðu sem er sú æðsta í þjálfaraheiminum og ég starfa núna fyrir Knattspyrnusamband Íslands sem landsliðsþjálfari yngri landsliða kvenna. Þar er ég aðalþjálfari U19 kvenna og aðstoðarþjálfari U16 og U17 kvenna.
Mér þykir mjög gaman að ferðast og upplifa nýja og skemmtilega hluti og þá sérstaklega með fjölskyldunni minni. Annars eru börnin mín mitt helsta áhugamál og ég uni mér lang best að gera eitthvað skemmtilegt með þeim og Heru eða bara upp í sófa í kósý kvöldi.
Sauðárkrókur er alltaf heima fyrir okkur og við elskum samfélagið okkar og viljum allt það besta fyrir okkur öll.
Ég ákvað að gefa kost á mér í sveitastjórn þar sem ég hef mikin áhuga á að láta gott af mér leiða. Ég hef mikin áhuga á að hjálpa fólki og hef alltaf haft. Mér finnst Skagafjörður bjóða upp á gríðarlega möguleika þegar kemur að því að byggja upp og stækka samfélagið og það á við um allann fjörðinn.
Ég hef mikinn áhuga á öllu sem tengist uppbyggingu íþrótta og lýðheilsu almennt. Menntamál eru mér mjög nærri þar sem ég hef unnið innan skólasamfélagsins í mörg ár og hef séð hversu mikilvægt mótunarstarf er unnið þar og hvað það er mikilvægt að halda vel utan um allt það sem viðkemur menntun og eflingu einstaklinga. Því sterkari og heilsteyptari einstaklingar því öflugra samfélag.
Ferðaþjónustuna verðum við að halda áfram að leita leiða til að byggja upp og laða þannig að fleira fólk í fjörðinn okkar og styrkja þannig enn frekar innviðina okkar.
Gerum samfélagið okkar eins barnvænt og möguleiki er á, leitum leiða þar saman. Finnum leiðir með öllum samfélagshópum til þess að koma sem best til móts við alla á sínum eigin grundvelli. Ég elska að smita út frá mér jákvæða og góða orku og trúi því að með samvinnu og góðum samskiptum er hægt að áorka svo svakalega miklu.“
Lykilatriðið er alltaf styrk fjármálastjórn
Hvaða mál brennur mest á þínu framboði – og af hverju? „Það er okkur mikilvægt að halda áfram að byggja upp samfélagið í heild sinni. Það hefur verið gríðarleg uppbygging á kjörtímabilinu sem er að líða, og á sama tíma er rekstur Sveitafélagsins í góðu horfi. Stærstu verkefnin fram undan sem snúa að uppbyggingu eru að klára íþróttahúsið á Hofsósi sem allra fyrst ásamt því að klára Menningarmiðstöðina okkar á Sauðárkróki.
Fjölnota íþróttaaðstaða á Sauðárkróki með aðstöðu fyrir tónlistarskólann, búningsklefa, líkamsrækt, skrifstofurými og opið rými fyrir unga og eldra fólkið okkar til að koma saman er svo verkefni sem við viljum koma af stað. Ef það gengur eftir þá er sveitafélagið okkar komið með aðstöðu til íþróttaiðkunar sem er með því besta sem þekkist á landinu.
Einnig viljum við fegra sveitafélagið í heild sinni og gera það enn þá barnvænna, t.d. með því að byggja upp flotta leikvelli í sveitarfélaginu.
Annars eru fjölmörg atriði sem brenna á okkur og gott að benda á málefnaskrána okkar en lykilatriðið er alltaf styrk fjármálastjórn svo hægt sé að byggja áfram upp ennþá æðislegra samfélag hér í Skagafirði. Þar hefur Framsókn sýnt mikinn árangur og það viljum við áfram í Skagafirði.“
Hver er vanmetnasta perlan í sveitarfélaginu að þínu mati? „Hólar í Hjaltadal er auðvitað alger náttúruperla sem er alltaf gaman að heimsækja. Þar er mikil saga og náttúrufegurðin alveg ótrúleg. Svo finnst mér fjöllin okkar um allan fjörð alveg ótrúlega falleg og auk þess sem eyjarnar okkar setja mjög fallegan svip á landslagið. Það sem er hins vegar mögulega vanmetnast að mínu mati er samt hversu stórkostlegt fólkið í Skagafirði er. Fyrir utan allt sem tengist atvinnu, iðnaði, listum, framleiðslu og íþróttum þá er samfélagið okkar ólýsanlega samheldið og gott. Hér vilja allir það allra besta fyrir Skagafjörð og hafa á því mikla skoðun, sem er alveg frábært. Við viljum öll gera samfélagið okkar sem allra best fyrir alla.“
Hvernig myndir þú gera sveitarfélagið meira aðlaðandi fyrir ungt fólk? „Bætt aðstaða fyrir íþróttaiðkun er mjög stórt aðdráttarafl. Við sem eigum börn viljum geta boðið þeim upp á það að geta hámarkað getu sína við bestu aðstæður, og þá án þess að þurfa að flytja í burtu. Einnig er það þá aðlaðandi fyrir ungt fólk að koma í FNV sem er og á að vera stórt aðdráttarafl. Þar þurfum við áfram að berjast fyrir stækkun og koma henni í gegn sem fyrst. Setja upp fleiri leikvelli og búa til enn meira aðlaðandi miðbæ á Sauðárkróki. Síðan þarf auðvitað að halda áfram að vinna í því að finna góða lausn á starfsmanna skorti leikskólanna í samstarfi við þá. Hér þarf líka að vera auðvelt að byggja sér hús, kaupa eða leigja. Með tilkomu Háskóla Íslands á Hólum, aukast líka möguleikar til menntunar og nýsköpunar. Heilt yfir þá þurfum við að halda áfram að byggja upp samfélagið okkar og þar eru ótal fleiri góðar hugmyndir til staðar hjá okkur.“
Hvaða þrjú mál vilt þú setja á oddinn fyrir íbúa sveitarfélagsins? „Íþróttahús á Hofsósi auk tengibyggingu með matsal, mötuneyti og aðstöðu fyrir tónlistarskólann. Fjölnota íþróttaaðstaða á Sauðárkróki með tilheyrandi kostum fyrir alla íbúa fjarðarins. Byggja áfram upp Sveitarfélagið í heild sinni – Gamli bærinn á Króknum, leikvelli, ferðaþjónustuna og Menningarmiðstöðin ásamt því að stuðla að byggingu hótels.“
Alltaf svo æðislega gaman hjá okkur
Hvers vegna á fólk að kjósa þitt framboð? „Okkar framboð samanstendur af fjölbreyttum hópi fólks með margskonar menntun og reynslu af meðal annars rekstri sveitarfélagsins. Þar hefur verið unnið af metnaði og ábyrgð með hagsmuni Skagafjarðar í huga og því viljum við halda áfram. En við erum líka mörg ný á listanum og við komum með ákveðin ferskleika í samvinnu við þá reynslu sem fyrir er. Saman myndum við frábæra blöndu sem er vænleg til áframhaldandi árangurs og þá mögulega enn þá betri árangurs ef eitthvað er. Annars erum við líka einfaldlega gott fólk sem brennum fyrir allt sveitarfélagið og viljum af auðmýkt hjálpa samfélaginu að vaxa og dafna og hámarka möguleika sína til framtíðar. Hlusta á íbúana, svara tölvupóstum og vera í góðum samskiptum við alla sem vilja láta sig málin varða.“
Ef sveitarfélagið væri lag, hvaða lag og hvers vegna? „Tindastóls lagið með Úlf Úlf kom fyrst upp í hugann með textann ,,Þetta er fyrir Skagafjörð” en í bland við Nú er ég léttur með Geirmundi Valtýssyni. Við erum brjálað keppnisfólk og harðdugleg í öllum skilningi en á sama tíma er alltaf svo æðislega gaman hjá okkur.“
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? „Ég ætlaði alltaf að verða atvinnumaður í fótbolta. En það klikkaði aðeins þó ég hafi spilað aðeins. Ég er betri í því að hjálpa fólki að hámarka sína getu svo ég varð í staðinn þjálfari og kennari. Hins vegar er gaman að segja frá því að þegar ég var skírður var haft á orði að ég yrði líklega forsætisráðherra einn daginn, veit ekki með það en maður veit aldrei.“
Hver er elsta minningin sem þú átt? „Við fjölskyldan vorum dugleg í minningunni að fara upp í bústað í Borgarfirði þegar ég var lítill og mér fannst það alltaf lang skemmtilegast að vera þar með fjölskyldunni. Annars eru flestar mínar minningar úr æsku af mér í fótbolta og þá oftast með Aroni bróðir mínum á Akranesi og öðrum góðum félögum.“
Hvernig slakar þú á og hvað ertu með á kantinum? „Mér finnst dásamlegast að slaka á í kósýkvöldi með öllum börnunum og Heru minni. Að ferðast með fjölskyldunni er uppáhalds hjá mér og einfaldlega að njóta augnabliksins saman. Þessa dagana er ég að leikgreina 15 falda Evrópumeistara, Spánverja fyrir lokakeppni EM í U19 kvenna og það er mjög skemmtileg vinna,“ segir Donni að lokum.