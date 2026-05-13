Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga 2026
Opið verður fyrir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar á skrifstofum embættisins á uppstigningardag, 14. maí, og kjördag, 16. maí, sem hér segir:
Fimmtudaginn 14. maí, uppstigningardag:
Opið er á skrifstofum embættisins að Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, og Suðurgötu 1, Sauðárkróki, kl. 11:00 – 13:00.
Laugardaginn 16. maí, kjördag:
Opið er á skrifstofum embættisins að Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, og Suðurgötu 1, Sauðárkróki, kl. 10:00 – 14:00.
Ábyrgð á atkvæði:
Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila, kjósi hann utan kjörfundar hjá kjörstjóra í umdæmi sýslumanns þar sem hann á ekki lögheimili. Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess sveitarfélags þar sem kjósandinn er á kjörskrá.
Allir kjósendur, sem greiða atkvæði utan kjörfundar á kjördag, bera sjálfir ábyrgð á að koma atkvæði sínu til skila.
Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum við kosninguna (ökuskírteini, vegabréfi eða nafnskírteini).
Kjósa má utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna um land allt. Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á vefsíðunni www.kosning.is
