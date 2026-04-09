Að fara vel með sameiginlega fjármuni? | Hjalti Þórðarson skrifar

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 09.04.2026 kl. 10.16
Hjalti Þórðarson. AÐSEND MTND
Nú styttist í sveitastjórnarkosningar mörgum til mikillar gleði en öðrum ekki. Tilvonandi sveitastjórnarfulltrúar fara sjálfsagt að hugsa sér til meiri hreyfings með kynningu á stefnu og málefnum. Ekki þarf að efast um að loforðaflaumurinn verður mikill eins og endranær.

Nokkrar umræður hafa átt sér stað um hvernig opinberu fé sé best varið. Á að byggja upp alla mögulega opinbera þjónustu sama hvað hún kostar og henda skuldum inn í framtíðina? Sá sem þetta ritar hefur verið hlynntur því að hið opinbera eigi sem mest fyrir þeim framkvæmdum sem stefnt er á. Vissulega getur þurft að taka lán til að koma upp bráðnauðsynlegum mannvirkjum eða öðru sem þarf en þó ætti að bíða með það í lengstu lög. Lánaumhverfið þessa dagana er eins slæmt og það getur verið og þær upphæðir sem þarf að greiða í vexti eru sannarlega ekki notaðar í annað.

Vangaveltur til sveitarstjórnarfulltrúa Skagafjarðar og þeirra sem sækjast eftir slíkum sætum:

  • Leggja fulltrúar sig alltaf fram við að framkvæmdir sem ráðist er í séu gerðar eins hagkvæmar og hægt er?
  • Er eitthvað til í því að sum mannvirki séu marghönnuð, stækkuð og minnkuð bara eftir því hvernig vindurinn blæs? Allt er það aukakostnaður sem ekki kemur til baka.
  • Er til einhver alvöru forgangsröð á uppbyggingu mannvirkja og verkefna á vegum sveitarfélagsins? Lengi hefur það litið þannig út, fyrir venjulegan íbúa, að ákvarðanir um framkvæmdir séu bara teknar út frá því hver galar hæst.
  • Af hverju má ekki tala meira um að tilvonandi menningarhús sé líka safnahús? Safnastarf í Skagafirði er með því besta sem gerist á landinu og vilja flestir veg slíkrar starfsemi sem mesta og besta. En það er algjör óþarfi að stökkva á allt það dýrasta sem um getur við hönnun og framkvæmd slíks mannvirkis.
  • Er eitthvað til í því að endurgerð sundlaugarinnar á Sauðárkróki hafi kostað meira en ný íþróttamiðstöð (700 fm íþróttasalur, 25m sundlaug, þreksalur ofl) í Dalabyggð?
  • Haft hefur verið eftir sveitarstjórnarfulltrúa að fjárhagsstaða Skagafjarðar sé sterk. Eru skuldir uppá rúmar 10.000 milljónir með mörg hundruð milljón króna vaxtagreiðslum á hverju ári sterk staða? Sæmilega vænn haus greinarskrifara fær það ekki skilið.
  • Er pólitíkin einfaldlega of oft að þvælast fyrir þegar verið er að vinna að verkefnum fyrir samfélagið?

Sveitarstjórnarfulltrúar mega aldrei gleyma því að peningarnir sem þeir höndla með eru sameiginlegir sjóðir okkar allra – svo vel með þá skal farið.

Frambjóðendur, lofið ekki einhverju sem ekki er möguleiki að staðið verði við. Af slíku eru margar yfirfullar skúffur frá fyrri árum.

Hjalti Þórðarson

