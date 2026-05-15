Alþjóðleg ráðstefna um þjónustu með aðstoð dýra fer fram á Hólum 15.–16. maí

feykir.is Skagafjörður, Hestar 15.05.2026 kl. 11.30 hinrik@feykir.is
Gagnkvæmt traust.Mynd: Holar.is
Háskólinn á Hólum stendur, í samstarfi við Gló stuðningsfélag, fyrir tveggja daga ráðstefnu þar sem sjónum verður beint að dýrastuddri nálgun í heilbrigðis-, mennta- og félagsþjónustu, með sérstakri áherslu á hesta.

Á ráðstefnunni verða flutt fjölbreytt erindi um meðal annars lífeðlis- og sálfræðileg áhrif samskipta manna og dýra, velferð bæði fólks og dýra og hvernig tengja má rannsóknir og hagnýta reynslu á þessu sviði. Þá verður fjallað um hlutverk íslenska hestsins og annarra dýra í þjónustu og meðferðarstarfi.

Meðal fyrirlesara verða sérfræðingar og fagfólk frá Íslandi, Bandaríkjunum, Bretlandi, Svíþjóð og Þýskalandi, auk kynninga frá Finnlandi, Noregi og Danmörku. Ráðstefnan verður haldin á ensku og skapar vettvang fyrir fræðslu, samtal og tengslamyndun þvert á faggreinar og lönd.

Á síðustu vikum hefur Háskólinn á Hólum kynnt fjölbreyttan hóp fyrirlesara ráðstefnunnar, sem allir búa yfir víðtækri reynslu á sviði samskipta manna og dýra, geðheilsu, menntunar og þjónustu með aðstoð dýra.

Sætaframboð á ráðstefnunni er takmarkað og því mikilvægt að tryggja sér pláss tímanlega. Hægt er að skrá sig bæði með og án gistingar.

👉 Nánari upplýsingar um dagskrá og skráningu má finna hér:
Ráðstefna um þjónustu með aðstoð dýra 15.–16. maí
holar.is/hmj

