Alvarlegt slys í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 07.08.2025 kl. 16.30 bladamadur@feykir.is
Séð fram Skagafjörð. Mynd: Jón Ingi Cæsarson
Séð fram Skagafjörð. Mynd: Jón Ingi Cæsarson

Maður slasaðist alvarlega í morgun þegar verðið var að flytja til húseiningar við húsbyggingu í Lynghólma sem er skammt frá Stokkhólma í Skagafirði.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Tindastólsmenn ánægðir með dráttinn. Mynd: Sigurður Ingi Pálsson.

    Norð-vestur slagur í fotbolti.net bikarkeppninni

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 07.08.2025 kl. 14.15 bladamadur@feykir.is
    Dregið var í Fotbolti.net bikarnum rétt í þessu og fór það svo að nágranna liðin Tindastóll og Kormákur/Hvöt drógust saman.
    Meira
  • Þórgunnur og Djarfur í góðum gír á Hm. Mynd: KRIJN.DE

    Íslendingum gengur vel á Hm. í Sviss

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Hestar, Lokað efni 07.08.2025 kl. 11.05 bladamadur@feykir.is
    Okkar fólki í landsliði Íslands gengur allt í haginn. Þórgunnur Þórarinsdóttir sem fór til Sviss með það markmið að landa sigri í samanlögðum fimmgangs greinum er en með í baráttunni.
    Meira
  • Guðrún Þórarinsdóttir mætt á Krókinn. Mynd: Davíð Már

    Knattspyrnudeild Tindastóls styrkir kvennaliðið

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 06.08.2025 kl. 17.05 bladamadur@feykir.is
    Guðrún Þórarinsdóttir hefur skrifað undir lánssamning út komandi tímabil.
    Meira
  • Sláturhús KS á Sauðárkróki. Mynd: ks.is

    Nautin fara norður

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 06.08.2025 kl. 15.45 bladamadur@feykir.is
    Sú breyting er orðin á starfsemi afurðastöðvar KS. Á Sauðárkróki að slátrun nautgripa hefur verið hætt og verður hún flutt til Akureyrar í sláturhús Kjarnafæðis. Eftir sem áður verður hrossum, fullorðnum og folöldum, slátrað á Sauðárkróki.
    Meira
Yfirlit frétta