Alvarlegt umferðarslys við Olís í Varmahlíð

feykir.is Skagafjörður 29.03.2026 kl. 18.58

Lögreglan á Norðurlandi vestra sendi frá sér tilkynningu rétt í þessu þar sem greint er frá því að nú fyrr í dag varð alvarlegt umferðarslys er ekið var á tvo gangandi vegfarendur við söluskála Olís í Varmahlíð. Um er að ræða barn og fullorðinn einstakling. Þau voru flutt flugleiðis á Landspítalann.

„Ekki eru veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi vestra. Söluskálinn er lokaður og verður það þannig til loka þessa dags,“ segir í tilkynningunni.

Til baka

Fleiri fréttir

Yfirlit frétta