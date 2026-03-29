Alvarlegt umferðarslys við Olís í Varmahlíð
Lögreglan á Norðurlandi vestra sendi frá sér tilkynningu rétt í þessu þar sem greint er frá því að nú fyrr í dag varð alvarlegt umferðarslys er ekið var á tvo gangandi vegfarendur við söluskála Olís í Varmahlíð. Um er að ræða barn og fullorðinn einstakling. Þau voru flutt flugleiðis á Landspítalann.
„Ekki eru veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi vestra. Söluskálinn er lokaður og verður það þannig til loka þessa dags,“ segir í tilkynningunni.