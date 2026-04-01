Arnar getur ekki beðið eftir að taka þátt í veislunni
Strákarnir hefja leik í úrslitakeppni Bónus deildarinnar í körfubolta annað kvöld þegar ÍR-ingar mæta galvaskir norður yfir heiðar. Hefjast leikar í Síkinu kl. 19:00 og að sögn Dalla formanns þá gengur miðasala vel og fólk hvatt til að tryggja sér miða sem fyrst – enda búist við fullu húsi. Þá tjáði Arnar þjálfari Feyki að það væri „tilhlökkun að fara að byrja þetta.“
„ÍR er með lið sem spilar fast og brýtur mikið, við þurfum að vera klárir fyrir það,“ sagði Arnar þegar hann var spurður í morgun út í styrkleika ÍR og hvað þeir komi með að borðinu. „Þeir eru svo með Jackob Falco sem er gríðarlega sterkur skorari og getur búið til fyrir liðsfélaga sína. Taktískt eru þeir með nokkrar mismunandi varnir og spila meira svæði en mörg önnur lið. Við þurfum að vera klárir að spila á okkar styrkleikjum og gera hlutina sem ein heild.“
Ertu ánægður með standið á þínu liði? „Ég er mjög sáttur við staðinn á liðinu okkar, finnst menn vera ferskir og einbeittir á verkefnið.“
Mun þjálfarinn stíga dans á hliðarlínunni? „Ég get ekki beðið eftir að taka þátt í þessari veislu með stuðningsmönnunum okkar – ég veit að þeir verða auka maður fyrir liðið,“ segir Arnar að lokum.
Þá sagði Dagur að iðkendur geti náð í sína miða í kvöld í sjoppuna. Á föstudaginn langa mæta Stólastúlkur síðan Njarðvík og er fólk hvatt til að fjölmenna og skapa alvöru Síkis-stemningu. Frítt verður í Síkið fyrir alla yngri en 16 ara á kvennaleikinn.