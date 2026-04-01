Arnar getur ekki beðið eftir að taka þátt í veislunni

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 01.04.2026 kl. 13.43 oli@feykir.is
Arnar þjálfari mun efalaust dansa stríðsdans á hliðarlínunni enda vel innlifaður í leikinnþ MYND: SIGURÐUR INGI
Arnar þjálfari mun efalaust dansa stríðsdans á hliðarlínunni enda vel innlifaður í leikinnþ MYND: SIGURÐUR INGI

Strákarnir hefja leik í úrslitakeppni Bónus deildarinnar í körfubolta annað kvöld þegar ÍR-ingar mæta galvaskir norður yfir heiðar. Hefjast leikar í Síkinu kl. 19:00 og að sögn Dalla formanns þá gengur miðasala vel og fólk hvatt til að tryggja sér miða sem fyrst – enda búist við fullu húsi. Þá tjáði Arnar þjálfari Feyki að það væri „tilhlökkun að fara að byrja þetta.“

„ÍR er með lið sem spilar fast og brýtur mikið, við þurfum að vera klárir fyrir það,“ sagði Arnar þegar hann var spurður í morgun út í styrkleika ÍR og hvað þeir komi með að borðinu. „Þeir eru svo með Jackob Falco sem er gríðarlega sterkur skorari og getur búið til fyrir liðsfélaga sína. Taktískt eru þeir með nokkrar mismunandi varnir og spila meira svæði en mörg önnur lið. Við þurfum að vera klárir að spila á okkar styrkleikjum og gera hlutina sem ein heild.“

Ertu ánægður með standið á þínu liði? „Ég er mjög sáttur við staðinn á liðinu okkar, finnst menn vera ferskir og einbeittir á verkefnið.“

Mun þjálfarinn stíga dans á hliðarlínunni? „Ég get ekki beðið eftir að taka þátt í þessari veislu með stuðningsmönnunum okkar – ég veit að þeir verða auka maður fyrir liðið,“ segir Arnar að lokum.

Þá sagði Dagur að iðkendur geti náð í sína miða í kvöld í sjoppuna. Á föstudaginn langa mæta Stólastúlkur síðan Njarðvík og er fólk hvatt til að fjölmenna og skapa alvöru Síkis-stemningu. Frítt verður í Síkið fyrir alla yngri en 16 ara á kvennaleikinn.

    „Gæti ekki hugsað mér betri stað" | Þórunn Inga frá Enniskoti í Víðidal segir frá

    Síðast heimsóttum við Helgu Hinriks til Moss í Noregi og þar var nú ekki leiðindunum fyrir að fara. En okkur er ekki til setunnar boðið, við vippum bakpokanum á bakið, tékkum á því hvort vegabréfið sé ekki örugglega á vísum stað og dembum okkur í flug til Dúbaí og það á stríðstímum. Auðvitað engin glóra í þessu ferðalagi ef ekki væri fyrir það að við þurfum að taka hús á frænku Helgu, Þórunni Ingu Kristmundsdóttur, frá Enniskoti í Víðidal en þar ólst hún upp með tvíburasystur sinni. Þær eru fæddar árið 1988 og foreldrarnir eru Kristmundur Ingþórsson og Sigrún Herdis Sigurbjartsdóttir.
    Prestur þarf fyrst og fremst að vera góð manneskja

    Séra Gísli Gunnarsson í Glaumbæ í Skagafirði var vígður Hólabiskup þann 14. ágúst 2022. Það er því löngu kominn tími á að spjalla við Gísla um heima og geima. Hann er fæddur snemma árs 1957, sonur Gunnars Gíslasonar, prests og prófasts í Glaumbæ sem einnig var um árabil þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og Ragnheiðar Margrétar Ólafsdóttur, safnvarðar við Byggðasafnið í Glaumbæ. Gísli er yngstur í hopi sex systkina. Gísli er giftur Þuríði Kr. Þorbergsdóttur og þau eiga fjögur uppkomin börn; synina Gunnar og Þorberg og dæturnar Margréti og Aldísi Rut.
    Fékk geggjað túbusjónvarp sem tók mjög mikið pláss í herberginu mínu

    Sunna Dögg Þorsteinsdóttir er frá Sauðárkróki og með rætur í gamla Lýtingsstaðahrepp og fleiri staði í Skagafirði. Sunna býr á Sauðárkróki, beint á móti æskuheimili sínu með tvö loðbörn, köttinn Nikulás og hundinn Lúnu
    Hittnin brást Stólastúlkum og Njarðvík fór heim á valtaranum

    Það var talsverð eftirvænting fyrir leik Tindastóls og Njarðvíkur í úrslitakeppni kvenna í körfunni en liðin mættust í Síkinu um kvöldmatarleytið föstudaginn langa. Stólastúlkur áttu prýðilegan leik í Njarðvík en töpuðu naumlega. Það er hinsvegar kristaltært að ef þú setur aðeins niður eitt af 26 3ja stiga skotum þínum í leik þá má andstæðingurinn vera ansi slappur ef hann gengur ekki á lagið. Og því miður var lið Njarðvíkur ekkert í þeim gírnum að gefa einhvern slaka, það tók völdin strax í byrjun. Lokatölur 58-88 og Njarðvík leiðir einvígið 2-0.
    Tveir leikir fóru fram í 32 liða úrslitum Mjólkurbikars karla í knattspyrnu á Sauðárkróksvelli í dag og í gær. Í báðum leikjum urðu norðanliðin að bíta í það súra epli að falla úr leik en það kom svosem ekki á óvart þar sem bæði Kormákur/Hvöt og Tindastóll mættu mótkerjum sem enduðu um 20 sætum ofar á síðasta tímabili.
