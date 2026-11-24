Mikilvægur sigur Stólastúlkna á liði Ármanns
Tindastólsstúlkur fengu lið Ármanns í heimsókní Síkið í gær í sjöundu umferð Bónus deildar kvenna. Lið Tindastóls vann fyrstu tvo leiki sína í deildinni en hafði tapað fjórum í röð áður en það kom að þessum leik. Ármann, sem Króksarinn Friðrik Hrafn þjálfar, var aftur á móti án sigurs í deildinni og því vildu bæði lið snúa gengi sínu við. Feikigóð byrjun Tindastóls gaf hins vegar tóninn og gestirnir komust aldrei í forystu í leiknum þrátt fyrir nokkur áhlaup. Lokatölur 81-72.