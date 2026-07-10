Brák íbúðafélag tekur íbúðir í notkun á Hvammstanga
Brák íbúðafélaghefur tekið í notkun átta íbúðir að Norðurbraut 15 á Hvammstanga en frá þessu greinir á heimasíðu Húnaþings vestra. Íbúðirnar eru byggðar með stofnframlögum frá ríkinu og Húnaþingi vestra. Verkefnið byggir á samkomulagi sveitarfélagsins, innviðaráðuneytis og HMS um aukna uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Húnaþingi vestra sem undirritað var í mars 2024.
Var Húnaþing vestra þá þriðja sveitarfélagið á landinu til að skilgreina framlag sitt til aukins framboðs íbúðarhúsnæðis með stofnframlögum innan rammasamnings milli ríkis og sveitarfélaga.
Brák samdi við Búðinga ehf. um framkvæmdina sem hófst í október 2025. Framkvæmdir gengu afar vel og var framkvæmdatími ótrúlega stuttur. Flutt var inn í fyrstu íbúðirnar 1. júlí 2026. Alls eru 10 íbúðir í húsinu og skuldbatt Brák sig til að kaupa 8 íbúðir af þeim með möguleika á að kaupa tvær til viðbótar ef eftirspurn yrði. Nú þegar hafa 8 íbúðir verið leigðar út. Áhugasömum aðilum um húsnæði er bent á að senda póst á brakibudafelag@brakibudafelag.is
Nánar er fjallað um íbúðirnar á vef Húnaþings vestra og þar má skoða fleiri myndir >