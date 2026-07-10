Fyrsti fundur nýrrar byggingarnefndar skóla- og íþróttamannvirkja á Hofsósi
Síðastliðinn miðvikudag fór fram fyrsti fundur nýrrar byggingarnefndar skóla- og íþróttamannvirkja á Hofsósi. Fundurinn var haldinn á Hofsósi í blíðskaparveðri og fengu aðalmenn nefndarinnar, þau Eyþór Fannar Sveinsson, Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir, Einar Eðvald Einarsson og Högni Elfar Gylfason, greinagóða kynningu á því hvar verkefnið er statt.
Sagt er frá því á vef Skagafjarðar að Hjörvar Halldórsson sviðsstjóri veitu- og framkvæmdasviðs sýndi nefndarmönnum og starfsfólki uppdrætti af fyrirhugaðri byggingu, en búið er að teikna upp innra skipulag skólans, íþróttahússins og matsalar. Umræddar teikningar voru unnar út frá þarfagreiningu starfsfólks leik- og grunnskólans og stjórnenda.
Byggingin mun skapa enn betri aðstöðu fyrir börn, ungmenni, starfsfólk skólanna sem og íbúa á Hofsósi og marka mikilvægt skref í áframhaldandi uppbyggingu og þróun svæðisins.