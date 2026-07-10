Landssamband eldri borgara mótmælir komugjaldi í sjúkraþjálfun
Landssamband eldri borgara hefur sent frá sér ályktun þar sem komugjaldi í sjúkraþjálfun er harðlega mótmælt. Það er heilbrigðisráðherra, Alma Möller, sem hefur boðað þetta nýja gjald frá 1. september næstkomandi.
Ályktunin er svohljóðandi: „Landssamband eldri borgara mótmælir því harðlega að sett verði á komugjald í sjúkraþjálfun, eins og heilbrigðisráðherra hefur boðað frá 1. september næstkomandi.
Gjaldið, að upphæð 1.000 kr. gerir stórum hópi eldri borgara erfiðara að sækja þessa nauðsynlegu þjónustu. Sumir í þessum hópi þurfa á þjónustunni að halda í fleiri en eitt skipti mánaðarlega. Fjölmargir munu ekki ráða við þessa gjaldtöku. Enn eru um 20% eldra fólks á Íslandi með tekjur undir lágmarks taxta á almennum vinnumarkaði.
Við þurfum á því að halda þegar fjöldi eldra fólks í samfélaginu fer hækkandi að horfa til framtíðar og í lausnum sem þjóna samfélaginu til langs tíma. Það virðist vera stefna núverandi ríkisstjórnar að sverfa að eldra fólki í stað þess að leitast við að byggja upp kerfi sem styrkir eldra fólk til sjálfstæðis og betri heilsu.
Landssamband eldri borgara skorar á heilbrigðisráðherra að endurskoða þá ákvörðun að setja á ofangreint komugjald.“
Undir þetta rita Björn Snæbjörnsson formaður LEB og Sigurður Á. Sigurðsson varaformaður LEB.