Landssamband eldri borgara mótmælir komugjaldi í sjúkraþjálfun

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 10.07.2026 kl. 12.58 oli@feykir.is

Landssamband eldri borgara hefur sent frá sér ályktun þar sem komugjaldi í sjúkraþjálfun er harðlega mótmælt. Það er heilbrigðisráðherra, Alma Möller, sem hefur boðað þetta nýja gjald frá 1. september næstkomandi.

Ályktunin er svohljóðandi:Landssamband eldri borgara mótmælir því harðlega að sett verði á komugjald í sjúkraþjálfun, eins og heilbrigðisráðherra hefur boðað frá 1. september næstkomandi.

Gjaldið, að upphæð 1.000 kr. gerir stórum hópi eldri borgara erfiðara að sækja þessa nauðsynlegu þjónustu. Sumir í þessum hópi þurfa á þjónustunni að halda í fleiri en eitt skipti mánaðarlega. Fjölmargir munu ekki ráða við þessa gjaldtöku. Enn eru um 20% eldra fólks á Íslandi með tekjur undir lágmarks taxta á almennum vinnumarkaði.

Við þurfum á því að halda þegar fjöldi eldra fólks í samfélaginu fer hækkandi að horfa til framtíðar og í lausnum sem þjóna samfélaginu til langs tíma. Það virðist vera stefna núverandi ríkisstjórnar að sverfa að eldra fólki í stað þess að leitast við að byggja upp kerfi sem styrkir eldra fólk til sjálfstæðis og betri heilsu.

Landssamband eldri borgara skorar á heilbrigðisráðherra að endurskoða þá ákvörðun að setja á ofangreint komugjald.“

Undir þetta rita Björn Snæbjörnsson formaður LEB og Sigurður Á. Sigurðsson varaformaður LEB.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Nýjar íbúðir á Hvammstanga. MYND AF HÚNAÞING.iS

    Brák íbúðafélag tekur íbúðir í notkun á Hvammstanga

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 10.07.2026 kl. 13.47 oli@feykir.is
    Brák íbúðafélaghefur tekið í notkun átta íbúðir að Norðurbraut 15 á Hvammstanga en frá þessu greinir á heimasíðu Húnaþings vestra. Íbúðirnar eru byggðar með stofnframlögum frá ríkinu og Húnaþingi vestra. Verkefnið byggir á samkomulagi sveitarfélagsins, innviðaráðuneytis og HMS um aukna uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Húnaþingi vestra sem undirritað var í mars 2024.
    Meira
  • Glaðbeitt byggingarnefndi ásamt nokkrum vel völdum. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR:IS

    Fyrsti fundur nýrrar byggingarnefndar skóla- og íþróttamannvirkja á Hofsósi

    feykir.is Skagafjörður 10.07.2026 kl. 13.36 oli@feykir.is
    Síðastliðinn miðvikudag fór fram fyrsti fundur nýrrar byggingarnefndar skóla- og íþróttamannvirkja á Hofsósi. Fundurinn var haldinn á Hofsósi í blíðskaparveðri og fengu aðalmenn nefndarinnar, þau Eyþór Fannar Sveinsson, Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir, Einar Eðvald Einarsson og Högni Elfar Gylfason, greinagóða kynningu á því hvar verkefnið er statt.
    Meira
  • Frá keppni á Hlíðarendavelli. Á myndunum að neðan má sjá þrjá efstu í meistaraflokkum karla og kvenna. MYNDIR AÐSENAR

    Um Meistaramót GSS 2026 | Frá Golfklúbbi Skagafjarðar

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Aðsendar greinar 10.07.2026 kl. 08.34 oli@feykir.is
    Það var heldur betur líf og fjör á Hlíðarendavelli dagana 29. júní til 4. júlí, þegar Meistaramót GSS var haldið. Það skiptist á skin, skúrir og vindar þessa viku svo vægt sé til orða tekið. Bleytan varð það mikil að allir ánamaðkar búsettir á nöfunum þurftu að flýja heimili sín og þökktu því flatir og brautir á vellinum og máttu kylfingar hafa sig alla við að týna þá frá púttlínum. En eins og oft áður, þá brast á þetta líka fínasta veður þegar hollinn trítluðu niður 18. holu á lokadegi og fjölmenni var mætt til að fylgjast með lokum móts. Líklegast má telja að ef Skagfirðingar vilja finna viku þar sem er nokkuð öruggt að verði fínasta veður yfir sumarið, þá er það oftast nær vikan eftir Meistaramót GSS!
    Meira
  • Skrifað undir viljayfirlýsingu á Hólum. Fremst sitja Silja Bára Ómarsdóttir rektor HÍ, Magnús Barðdal sveitarstjóri Skagafjarðar, Logi Einarsson menningar-, nýsköounar- og háskólaráðherra og Hólmfríður Sveinsdóttir rektor HÍ á Hólum. MYND AÐSEND

    Rannsóknasetur um íslenska hestinn verður á Hólum í Hjaltadal

    feykir.is Skagafjörður 10.07.2026 kl. 08.14 oli@feykir.is
    Einn af hápunktunum við setningu Landsmóts hestamanna á Hólum í Hjaltadal í gærkvöldi var undirritun viljayfirlýsingar um stofnun rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Hólum þar sem rannsóknir á íslenska hestinum verða í háskerpu. Viljayfirlýsingina undirrituðu Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, Hólmfríður Sveinsdóttir, forseti Háskóla Íslands á Hólum, og Magnús Barðdal, sveitarstjóri Skagafjarðar.
    Meira
Yfirlit frétta