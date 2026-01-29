Byggðasafn Skagfirðinga og Heimilisiðnaðarsafnið fengu aukaúthlutun úr safnasjóði

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 29.01.2026 kl. 10.28 oli@feykir.is

Logi Einarsson menningarráðherra hefur nú úthlutað 20.692.500 kr. úr aukaúthlutun safnasjóðs 2025. Úr aukaúthlutun árið 2025 voru veittir 70 styrkir til 37 viðurkenndra safna, 50 styrkir eru til símenntunarverkefna og námskeiðahalds og 20 styrkir til stafrænna kynningarmála. Byggðasafn Skagfirðinga fékk styrki að upphæð kr. 1.500.000 sem skiptist milli fjögurra verkefna og Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi fékk styrki að upphæð kr. 790.000 sem skiptist milli þriggja verkefna.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Aron Örn. MYND AF VEF UMF. HVATAR

    Aron Örn valinn til þátttöku í úrtaksæfingum KSÍ

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Lokað efni 29.01.2026 kl. 09.56 oli@feykir.is
     Úrtaksæfingar vreða á Akureyri fyrir yngri landslið Íslands í knattspyrnu í næstu viku. Einn þeirra sem hefur verið valinn í æfingahópinn af Lúðvíki Gunnarssyni þjálfara u16 og u17 karla er Húnvetningurinn Aron Örn Ólafsson.
    Meira
  • Það eru ekki margir staðir notalegri en bókasöfn. MYND AF SÍÐU BÓKASAFNSINS

    Laugardagsopnun hefst senn á bókasafninu á Króknum

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 29.01.2026 kl. 08.43 oli@feykir.is
    Í febrúar verður tekin upp sú nýbreytni að bókasafnið á Sauðárkróki verður opið á laugardögum kl. 10:30-14:00, yfir vetrartímann. Fyrsta laugardagsopnuninn verður því 7. febúar. Þann sama dag stendur til að bjóða upp á brúðusmiðju. Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd ákvað sl. haust að taka upp laugardagsopnun á safninu, í kjölfar óska um slíkt, m.a. í niðurstöðum þjónustukönnunar sem gerð var í árslok 2024.
    Meira

  • Tveimur styrkjum úthlutað úr atvinnu- og nýsköpunarsjóði Húnaþings vestra

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 28.01.2026 kl. 13.55 gunnhildur@feykir.is
    Byggðarráð Húnaþings vestra hefur lokið úthlutun styrkja úr Atvinnu- og nýsköpunarsjóði sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Sjóðurinn var auglýstur til umsóknar nýverið og rann umsóknarfrestur út 10. janúar. Tvær umsóknir bárust að þessu sinni, þar sem sótt var um samtals þrjár milljónir króna, en til úthlutunar voru 2,5 milljónir króna.
    Meira
  • MYND SKGAFJÖRÐUR

    Auglýsa skipulagslýsingu fyrir Byggðasafn Skagafjarðar

    feykir.is Skagafjörður 28.01.2026 kl. 13.45 gunnhildur@feykir.is
    Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 45. fundi sínum þann 21. janúar sl. að auglýsa skipulagslýsingu fyrir „Byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ" og er þetta skv. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
    Meira
Yfirlit frétta