N-listinn í Húnaþingi vestra kynnir framboðslista sinn
N-listinn, Nýtt afl í Húnaþingi vestra hefur kynnt framboðslista sinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Nýr oddviti N-listans er Viktor Ingi Jónsson sem áður skipaði fjórða sætið en Magnús Vignir Eðvalldsson, sem áður var oddviti, færir sig niður í annað sæti.
Á Facebook-síðu framboðsins segir að N-listinn samanstendur af fjölbreyttum hópi fólks sem hefur mikinn áhuga á samfélaginu, vill hafa áhrif til góðs og vinna að framfaramálum fyrir Húnaþing vestra. Mikilvægur þáttur í okkar starfi hefur verið og verður áfram að hlusta á íbúa og fá ábendingar frá nærsamfélaginu.
Listinn var samþykktur á aðalfundi N-listans sem fram fór í gær, sunnudaginn 15. mars 2026.
Framboðslista N-listans skipa:
- Viktor Ingi Jónsson
- Magnús Vignir Eðvaldsson
- Eygló Hrund Guðmundsdóttir
- Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir
- Sigurbjörg Jóhannesdóttir
- Patrekur Óli Gústafsson
- Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir
Guðmundur Brynjar Guðmundsson
Elísabet Eir Steinbjörnsdóttir
Kolfinna Rún Gunnarsdóttir
Ómar Eyjólfsson
Hrafnhildur Ísabella Harðardóttir
Ólafur Már Sigurbjartsson
Guðmundur Haukur Sigurðsson