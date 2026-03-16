N-listinn í Húnaþingi vestra kynnir framboðslista sinn

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 16.03.2026 kl. 11.38 oli@feykir.is

N-listinn, Nýtt afl í Húnaþingi vestra hefur kynnt framboðslista sinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Nýr oddviti N-listans er Viktor Ingi Jónsson sem áður skipaði fjórða sætið en Magnús Vignir Eðvalldsson, sem áður var oddviti, færir sig niður í annað sæti.

Á Facebook-síðu framboðsins segir að N-listinn samanstendur af fjölbreyttum hópi fólks sem hefur mikinn áhuga á samfélaginu, vill hafa áhrif til góðs og vinna að framfaramálum fyrir Húnaþing vestra. Mikilvægur þáttur í okkar starfi hefur verið og verður áfram að hlusta á íbúa og fá ábendingar frá nærsamfélaginu.

Listinn var samþykktur á aðalfundi N-listans sem fram fór í gær, sunnudaginn 15. mars 2026.

Framboðslista N-listans skipa:

  1. Viktor Ingi Jónsson
  2. Magnús Vignir Eðvaldsson
  3. Eygló Hrund Guðmundsdóttir
  4. Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir
  5. Sigurbjörg Jóhannesdóttir
  6. Patrekur Óli Gústafsson
  7. Hallfríður Sigurbjörg Óladóttir
     
  8. Guðmundur Brynjar Guðmundsson
  9. Elísabet Eir Steinbjörnsdóttir
  10. Kolfinna Rún Gunnarsdóttir
  11. Ómar Eyjólfsson
  12. Hrafnhildur Ísabella Harðardóttir
  13. Ólafur Már Sigurbjartsson
  14. Guðmundur Haukur Sigurðsson

     

