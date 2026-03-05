Gömlu dansarnir í félagsheimilinu á Blönduósi föstudagskvöldið 6. mars

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 05.03.2026 kl. 13.41 siggag@nyprent.is

Föstudaginn 6. mars, það er á morgun, verða þeir dansar sem í daglegu tali eru nefndir „gömlu dansarnir“ dansaðir í félagsheimilinu á Blöndusósi frá kl. 20-22. Þetta eru dansar eins og t.d. vals, ræl, polka, vínarkruss, masúrka og skottís og verða þeir félagar Benni og Skarphéðinn ásamt hljómsveit sem halda uppi fjörinu á staðnum.

Það er Félag eldri borgara í Húnaþingi vestra og Hafa Gaman ehf. sem standa fyrir þessum viðburði og er aðgangseyrir litlar 1.500 krónur. Það verður svo bar á svæðinu þar sem hægt verður að kaupa alls kyns drykki.

Nú er um að gera að pússa dansskóna, rifja upp taktana og gleðjast eina góða kvöldstund.

