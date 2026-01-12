Éljagangur og norðangaddur

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 12.01.2026 kl. 10.37 oli@feykir.is
Færðin um kl. 9 í morgun. SKJÁSKOT AF UMFERÐIN.IS
Færðin um kl. 9 í morgun. SKJÁSKOT AF UMFERÐIN.IS

Skyndilega skall hann á með vetrarveðri og má nánast segja að þetta sé í fyrsta sinn í vetur sem norðanátt og éljagangur herjar á íbúa á Norðurlandi vestra. Þrátt fyrir nokkur leiðindi í veðrinu þá er ekki gul veðurviðvörun fyrir svæðið líkt og gildir um stóran hluta landsins. Engu að síður er gert ráð fyrir allt að 15 m/sek að norðan í Skagafirði og éljum í dag en útlit er fyrir minni vind í Húnavatnssýslum.

Svipað veður er í kortum morgundagsins en þó öllu hægari vindur. Það lægir á miðvikudag og spáin gerir síðan ráð fyrir skaplegu veðri fram á helgina. Frost yfirleitt um 7-12 gráður næstu daga en hlýnar á sunnudag en frystir síðan aftur.

Eins og sjá má á kortinu sem fylgir fréttinni var færð nú í morgun með þeim hætti að víðast hvar voru vegir færir en varað við hálku og hálkublettum. Þá er éljagangur á öllu svæðinu talsverður vindur og aðstæður gætu því verið erfiðar.

Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND LANDSNET

    Línu­leið Holta­vörðu­heið­ar­línu 3

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 12.01.2026 kl. 11.26 gunnhildur@feykir.is
    Íbúa­kynn­ing verður haldin á Krúttinu á Blönduósi þriðjudaginn 13.janúar nk. þar sem farið verður yfir forsendur og ferli vegna línu­leiðar Holta­vörðu­heið­ar­línu 3 og hefst fundurinn klukkan 19:30 þar sem heitt verður á könnunni og léttar veitingar. 
    Meira

  • Stólarnir tryggðu sigurinn á lokamínútunum í Stykkishólmi

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 11.01.2026 kl. 19.24 oli@feykir.is
    Það verður Skagfirðingapartý bikarhelgina miklu hvenær og hvar sem hún nú verður því karlalið Tindastóls fylgdi í fótspor Stólastúlkna, sem unnu KR í VÍS bikarnum í gær, og tryggðu sér sömuleiðis sæti í undanúrslitum með sigri á liði Snæfells í Stykkishólmi. Fyrirfram var reiknað með öruggum sigri Stólanna en heimamenn í Snæfelli gáfu Stólunum hörkuleik og það var ekki fyrr en í fjórða leikhluta sem gestirnir sýndu mátt sinn og megin. Lokatölur 98-115.
    Meira
  • Karólína með góðum vini sínum, Baugi. MYND SIGURSTEINN BJARNASON

    Má skella riðuveikinni á Íslandi á brennuna

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 11.01.2026 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
    Karólína Elísabetardóttir, bóndi í Hvammshlíð (og reyndar ýmislegt annað líka), gamaldags búskapur, eins og Karólína orðar sjálf, með um 80 kindur, þar af u.þ.b. 30 sauði og þrjá hesta. Svo eru hundarnir Baugur, Kappi og Ljúfur alveg ómissandi.
    Meira
  • Það var vel fagnað í leikslok. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Stólastúlkur komnar í undanúrslit í VÍS bikarnum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 10.01.2026 kl. 22.14 oli@feykir.is
    Lið Tindastóls og KR mættust fyrr í kvöld í átta liða úrslitum VÍS bikarsins í Síkinu á Sauðárkróki. Reiknað var með hörkuleik en lengstum var það nú ekki raunin því heimastúlkur sýndu hreint frábæran leik ... allt þar til átta mínútur voru eftir þegar gestirnir náðu 20-0 kafla á sex mínútum og minnkuðu muninn í eitt stig. Þá var nú alveg ágætt að vera með eitt stykki Maddie Sutton í sínu liði og hún sá til þess að sigurinn var Tindastóls og tryggði Stólastúlkur í fyrsta sinn í undanúrslit í bikarnum. Lokatölur 72-68.
    Meira
Yfirlit frétta