Framúrskarandi verkefni 2025

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra kallar eftir tilnefningum til framúrskarandi verkefna á Norðurlandi vestra á árinu 2025. Þetta er í sjöunda sinn sem viðurkenningin verður veitt og gert er ráð fyrir að hún verði afhent í lok mars 2026. Viðurkenningarnar eru veittar í tveimur flokkum: Annars vegar verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar og hins vegar verkefni á sviði menningar.

Viðurkenningarnar geta fallið í hlut einstaklinga, hópa, félaga, fyrirtækja eða stofnana á Norðurlandi vestra fyrir framlag sitt í ofangreindum flokkum.

Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2019 fengu: Sýndarveruleiki ehf. og Kakalaskáli.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2020 fengu: Vörusmiðja Biopol og Handbendi brúðuleikhús.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2021 fengu: Brúnastaðir í Fljótum, Maður og kona ehf. og Sögufélag Skagafjarðar.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2022 fengu: Austan Vatna og Ós Textíllistamiðstöð.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2023 fengu: Kaffibrennslan Korg og Leikflokkur Húnaþings vestra.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2024 fengu: FOODSMART, Menningarfélag Húnaþings vestra og Jóhann Daði Gíslason.
 
Tekið er við tilnefningum til miðnættis 10. mars 2025 í gegnum rafrænt skráningarform. Ekki er tekið við tilnefningum með öðrum hætti. Reglur um viðurkenningarnar er að finna hér. Hér má finna upplýsingar um verkefni sem hlutu brautargengi úr Uppbyggingarsjóði fyrir árið 2023.
