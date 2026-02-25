Framúrskarandi verkefni 2025

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra kallar eftir tilnefningum til framúrskarandi verkefna á Norðurlandi vestra á árinu 2025. Þetta er í sjöunda sinn sem viðurkenningin verður veitt og gert er ráð fyrir að hún verði afhent í lok mars 2026. Viðurkenningarnar eru veittar í tveimur flokkum: Annars vegar verkefni á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar og hins vegar verkefni á sviði menningar.
Viðurkenningarnar geta fallið í hlut einstaklinga, hópa, félaga, fyrirtækja eða stofnana á Norðurlandi vestra fyrir framlag sitt í ofangreindum flokkum.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2019 fengu: Sýndarveruleiki ehf. og Kakalaskáli.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2020 fengu: Vörusmiðja Biopol og Handbendi brúðuleikhús.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2021 fengu: Brúnastaðir í Fljótum, Maður og kona ehf. og Sögufélag Skagafjarðar.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2022 fengu: Austan Vatna og Ós Textíllistamiðstöð.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2023 fengu: Kaffibrennslan Korg og Leikflokkur Húnaþings vestra.
Viðurkenningar fyrir framúrskarandi verkefni árið 2024 fengu: FOODSMART, Menningarfélag Húnaþings vestra og Jóhann Daði Gíslason.
Tekið er við tilnefningum til miðnættis 10. mars 2025 í gegnum rafrænt skráningarform
. Ekki er tekið við tilnefningum með öðrum hætti. Reglur um viðurkenningarnar er að finna hér
. Hér
má finna upplýsingar um verkefni sem hlutu brautargengi úr Uppbyggingarsjóði fyrir árið 2023.