Erindið Jólin og sorgin á Löngumýri miðvikudaginn 26. nóvember kl. 18.
Þau leiðu mistök urðu að röng auglýsing var sett í Sjónhorn vikunnar fyrir erindi á Löngumýri miðvikudaginn 26. nóvember.
Frá Skagafjarðarprestakalli:
Á Löngumýri miðvikudaginn 26. nóvember kl.18 mun Sigríður Ásta Hauksdóttir, fjölskyldufræðingur flytja erindið Jólin og sorgin.
Súpa, brauð og samfélag eftir stundina.
Verið öll hjartanlega velkomin.
