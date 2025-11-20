Erindið Jólin og sorgin á Löngumýri miðvikudaginn 26. nóvember kl. 18.

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 20.11.2025 kl. 11.42 klara@nyprent.is

Þau leiðu mistök urðu að röng auglýsing var sett í Sjónhorn vikunnar fyrir erindi á Löngumýri miðvikudaginn 26. nóvember.

Frá Skagafjarðarprestakalli:

Á Löngumýri miðvikudaginn 26. nóvember kl.18 mun Sigríður Ásta Hauksdóttir, fjölskyldufræðingur flytja erindið Jólin og sorgin.

Súpa, brauð og samfélag eftir stundina.

Verið öll hjartanlega velkomin.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Bettý Lilja og Íris Lilja höfundar lagsins Aftur heim. MYND VALA

    Sofnar út frá tónlist öll kvöld | Íris Lilja

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 20.11.2025 kl. 11.00 gunnhildur@feykir.is
    Íris Lilja Magnúsdóttir er önnur tveggja sem samdi lag sem valið var að taka þátt í Málæði fyrir Grunnskóla austan Vatna, er þetta í annað skipti sem skólinn er valinn til að fullvinna lag sem nemendur semja. Íris Lilja er 15 ára og býr á Kárastígnum á Hofsósi, dóttir Magnúsar Tómasar Gíslasonar og Margrétar Berglindar Einarsdóttur. Íris er miðjubarn, elstur er Gísli Þór Magnússon og yngst Steinunn Marín Magnúsdóttir. Lagið þeirra Aftur heim er nú komið út og hægt að hlusta á lagið á streymisveitu Spotify.
    Meira
  • Bettý Lilja Hjörvarsdóttir og Íris Lilja Magnúsdóttir höfundar Aftur heim. MYND VALA

    Hefur spilað á fiðlu í níu ár | Bettý Lilja

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 20.11.2025 kl. 10.20 gunnhildur@feykir.is
    Bettý Lilja Hjörvarsdóttir er 14 ára nemandi í Grunnskóla austan Vatna á Hofsósi, dóttir Hjörvars Leóssonar og Bylgju Finnsdóttur. Bettý Lilja er næst elst fimm systkina, Camilla Líf er elst, þá Bettý Lilja svo Myrra Rós, Dalía Sif og yngstur er Bernharð Leó. Fjölskyldan býr á kúabúi á Laufkoti í Hjaltadal. Bettý Lilja er önnur tveggja sem samdi lag sem var valið til að taka þátt í Málæði fyrir Grunnskóla austan Vatna en þetta er annað árið í röð sem skólinn er valinn með lag til að taka þátt. Lagið heitir Aftur heim og er nú komið út og hægt að hlusta á það á streymisveitu Spotify. 
    Meira
  • Sóley Björk vínfræðingur. AÐSEND MYND

    Vínsmökkun á sérvöldum spænskum vínum á Grand-Inn

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 20.11.2025 kl. 07.56 oli@feykir.is
    Sóley Björk Guðmundsdóttir vínfræðingur mætir galvösk á Grand-Inn á föstudaginn kl. 17:99 og býður áhugasömum að smakka sex víntegundir. Feykir sendi nokkrar spurningar á Sóleyju, sem er brottfluttur Króksari, og spurði hana örlítið út í smökkunina og hvernig hún fer fram.
    Meira
  • Frá Skagaströnd haustið 2024. MYND: ÓAB

    Tollurinn vill aðgang að eftirlitsmyndavélum við Skagastrandarhöfn

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 19.11.2025 kl. 16.47 oli@feykir.is
    Húnahornið segir af því að ríkisskattstjóri hafi farið þess á leit við Sveitarfélagið Skagaströnd að það veiti tollgæslunni yfirlit yfir þær eftirlitsmyndavélar sem Skagastrandarhöfn hefur yfir að ráða á tollhöfnum og öðrum svæðum þar sem ótollafgreiddar vörur eru geymdar.
    Meira
Yfirlit frétta