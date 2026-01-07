Tindastólskappar komu, sáu og sigriðu í Kósóvó

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 07.01.2026 kl. 10.42 oli@feykir.is
Basile var í stuði i gær. MYND AF SÍÐU ENBL-DEILDARINNAR
Tindastólsmenn skruppu suður yfir heiðar og linntu ekki látum fyrr en þeir voru lentir í Kósóvó á skaganum kenndum við Balkan. Þá hafði reyndar fækkað örlítið í hópnum en það kom ekki að sök þegar upp var staðið því Stólarnir sýndu úr hverju þeir eru gerðir, hristu af sér vonbrigði Valsleiksins og skelltu liði Pristína í framlengdum leik. Lokatölur 98-104 og lið Tindastóls er nú eitt þriggja liða sem hefur tryggt sér sæti í 16 liða úrslitum ENBL-deildarinnar.

