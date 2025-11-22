Erum öll úr sömu sveit
Það er Kristinn Sævarsson sem tekur við bóndaspjallinu af nágranna sínum, Davíð á Egg. Nú lætur blaðamaður líta út fyrir að þetta sé einhver áskorendapenni sem þetta er alls ekki heldur ræður tilviljunin ein. Kristinn er bóndi á Hamri í Hegranesi ásamt spúsu sinni, Ásdísi Helgu Arnarsdóttur. Þau eru bæði menntaðir búfræðingar frá Hvanneyri, Kristinn lærði líka vélstjórn og járnsmíði og Ásdís er að ljúka námi sem viðurkenndur bókari. Þau eiga börnin Eyþór Smára tíu ára, Ingunni Ósk sjö ára og Sævar Helga tveggja ára. Foreldrar Kristins búa líka á jörðinni en það eru þau Sævar Einarsson og Unnur Sævarsdóttir.