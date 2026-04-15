Öflugt starf | Frá Flugbjörgunsveitinni í Varmahlíð

Aðalfundur félagsins var haldinn 14.apríl við góða mætingu. Stjórnin byrjaði kvöldið á að grilla ofan í félaga og síðan var farið í gegnum hefðbundin aðalfundarstörf. Guðmundur Guðmundsson stjórnarmeðlimur gekk úr stjórn og þökkum við honum fyrir óeigingjarnt starf í þágu félagsins.
Stjórn Flugbjörgunarsveitarinnar í Varmahlíð er því eftirfarandi:
Einar Ólason, formaður
Þorsteinn Guðmundsson,
Skarphéðinn Kristinn,
Gestur Már,
Þorbjörg Jóna.
Varamenn eru Tobías Freyr og Ágúst Kárason
Við hlökkum til nýrra verkefna og áframhaldandi öflugs björgunar- og félagastarfs í samstarfi við samfélagið. Þökkum öllum þeim sem styðja okkur, með ykkar hjálp getum við haldið áfram að veita öryggi og aðstoð þegar mest á reynir. Látum fylgja mér smá innlit í skýrslu stjórnar svo lesendur geti glöggvað sig á starfi sveitarinnar.
Fjáraflanir
Fjáraflanir gengu vel eins og undanfarin ár. Samfélagið tekur okkur alltaf vel hvort sem við erum að selja Neyðarkall, flugelda eða að safna fjármunum með öðrum hætti. Eins skiptir vinnusemi okkar félaga sköpum og verður framlag þeirra seint full þakkað. Söfnun einnota drykkjarumbúða skilar okkur töluverðum tekjum og eru þær frekar að aukast en hitt. Klettaklifur gengur alltaf vel og var aðsókn góð þetta vorið og þökkum við Ferðaþjónustunni Bakkaflöt fyrir gott samstarf. Sala á neyðarkallinum gekk vel og höfum við náð að selja fleiri stóra kalla ár frá ári. Flugeldasala var í góðu meðallagi og virðist ekki vera á neinu undanhaldi.
Hestasport-Warwick Schiller
Við vorum þess heiðurs aðnjótandi í sumar að fá að taka þátt í góðgerðarverkefni sem heitir „Globetrotting with the stars“. Verkefnið gengur út á það að ástralska fyrirtækið Globetrotting, sem sérhæfir sig hestaferðum um allan heim, fær til liðs við sig fræga knapa og hestamenn til að leiða ferðir víðsvegar um heiminn. Eitt af aðal markmiðum hverrar ferðar er að styrkja sjálfboðaliðasamtök á því svæði þar sem þau ferðast um. Í samvinnu við Hestasport í Varmahlíð skipulagði fyrirtækið ferð þar sem ferðast var um Skagafjörð. Var það hinn knái hestamaður Warwick Schiller sem leiddi hópinn ásamt Robin eiginkonu sinni. Við tókum á móti þeim og kynntum starfsemi sveitarinnar fyrir þeim og sýndum þeim aðstöðuna okkar og tækjakost sem við búum yfir. Þau ákváðu að styrkja sveitina um töluverða fjármuni sem við erum ákaflega þakklát fyrir. Við vorum síðan svo heppin að Magnús og hans fólk í Hestasport ákvað í tengslum við þetta verkefni að bæta umtalsvert við styrkinn svo úr varð upphæð sem munar svo sannarlega um við rekstur sveitarinnar. Það er mjög verðmætt fyrir okkur að hafa svona öflugt ferðaþjónustufyrirtæki í héraði sem laðar til sín ferðamenn sem vilja láta gott af sér leiða með þessum hætti.
Almennt starf
Heilt yfir gekk starfið vel en var þó ekki í mikilli sveiflu. Útköll voru fá og litaðist starfið töluvert af því. Vetrarstarfið gekk sinn vanagang á árinu. Félagar hittust á þriðjudagskvöldum yfir vetrarmánuðina líkt og undanfarin ár, ýmist yfir kaffibolla, við æfingar eða önnur störf. Við héldum áfram að vinna að framkvæmdum og lagfæringum á húsnæði sveitarinnar. Stefnt er að því að mála tækjasalinn og skipta þar út rafmagns, og pípulögnum og endurinnrétta að einhverju leiti. Á árinu var ráðist í að endurnýja þann útbúnað sem við notum við flugeldasýningar, bæði skotborð og skotkassa. Varð útkoman hin glæsilegasta. Í maí sendum við vaska sveit manna á landsþing Landsbjargar sem haldið var á Selfossi að þessu sinni. Gerðum við glimrandi góða ferð og styrktum böndin við aðra félaga innan samtakanna. Í Ágúst tókum við að okkur gæslu við utanvegahlaup sem gert er út frá Sauðárkróki og nefnist Molduxi Trail. Það gekk stórslysalaust hjá okkur þrátt fyrir rigningu og þoku.
Við áttum svo góða stund saman á Hótel Varmahlíð í desember þar sem þau Stefán og Unnur buðu félögum og fjölskyldum þeirra í glæsilega veislu eins og þeim einum er lagið. Það er ómetanlegt fyrir okkur að eiga slíkt bakland og færum við þeim okkar bestu þakkir fyrir.
Rekstur sveitarinnar gekk vel á árinu líkt og undanfarin ár. Félagar geta verið stoltir af því að tilheyra þessum vaska hópi sem við svo sannarlega erum.
Stjórn FBSV.