Geðlestin stoppar í Gránu í Gulum september
Geðlestin verður á Sauðárkróki í Gulum september, nánar tiltekið þriðjudaginn 23. september kl. 20:00 í Gránu. Gulur september er forvarnarátak sem er ætlað að auka meðvitund fólks um mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Geðhjálp býður öllum til samtals um geðrækt og mikilvægi hennar út lífið og að eiga saman góða stund sem lýkur með stuttum tónleikum þeirra félaga Emmsjé Gauta og Þormóðs. Aðgangur er ókeypis og boðið verður upp á kaffi og með‘í.
Í tilkynningu frá Grími Atla og Geðhjálp segir: Í tilefni af Gulum september ætla landssamtökin Geðhjálp öðru sinni að ferðast um landið og bjóða upp á samtal um geðrækt og geðheilsu í bland við tónlist og gleði. Geðlestin er heiti verkefnisins, sem byrjaði með áherslu á börn og ungmenni, en þróaðist á síðasta ári í verkefni þar sem við hittum sveitarstjórnir, félags- og skólamálayfirvöld og lögreglu annars vegar og almenning hins vegar.
Á hádegisfundinum kynnir Geðhjálp ýmsa geðheilsuvísa (mælikvarða), fjallar um mikilvægi geðræktar, hvernig draga megi úr fordómum og mögulegar leiðir til þess að efla forvarnir. Markmiðið er einnig að eiga samtal við heimafólk og hvað helst brennur á því í tengslum við geðrækt og geðheilbrigði.
Kvölddagskrá er aðeins öðruvísi sett upp. Hún hefst á stuttri kynningu á Geðhjálp og starfi samtakanna. Eftir það verður farið yfir mikilvægi reglulegrar geðræktar út lífið og ýmsar leiðir ræddar. Þá mun einstaklingur segja frá sinni reynslu af geðrænum áskorunum og hvernig bata var náð og hvaða verkfæri hafa reynst best. Eftir reynslusöguna verða umræður og í lokin stíga þeir félagar Emmsjé Gauti og Þormóður á svið og leika nokkur lög til að árétta að geðrækt er líka gleði og skemmtun. Aðgangur er ókeypis og eru öll velkomin.
Viðkomustaðir Geðlestarinnar haustið 2025
Þriðjudagur 16. september
Kvöld kl. 20:00 á Hvolsvelli í félagsheimilinu Hvoli
Miðvikudagur 17. september
Fyrir og eftir hádegi fundir á Reykjanesi og Suðurlandi
Mánudagurinn 22. september
Kvöld kl. 20:00 á Ísafirði í safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju
Þriðjudagurinn 23. september
Hádegi Strandabyggð og Reykhólar – kvöld kl. 20:00 á Sauðárkróki á Gránu
Miðvikudagurinn 24. september
Hádegi Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð – kvöld kl. 20:00 á Akureyri í Hofi
Fimmtudagurinn 25. september
Hádegi Fjarðabyggð og Múlaþing – kvöld kl. 20:00 í Neskaupstað í Nesskóla