Heimsókn í Snælduna - samþætta heimaþjónustu
Á dögunum komu fulltrúar félagsmálaráðuneytisins sem halda utan um verkefnið Gott að eldast í heimsókn í Snælduna heimaþjónustu á Hvammstanga. Aðgerðaáætlunin Gott að eldast var samþykkt á Alþingi í maí árið 2023 og tekur til 19 aðgerða sem á að vera búið að ljúka í árslok 2027. Aðgerðirnar eru mismunandi, sumar ívið umfangsmeiri en aðrar en allar eiga það sameiginlegt að stuðla að bættum lífsgæðum eldra fólks. Sex heilbrigðisumdæmi og tuttugu og tvö sveitarfélög taka þátt í verkefninu.