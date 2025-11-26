Heldur hvessir fram að helgi
Það er gert ráð fyrir stilltu veðri í dag á Norðurlandi vestra, hita um eða rétt undir frostmarki og vindur frá 1-4 m/sek. Á morgun, fimmtudag, hvessir talsvert af norðaustan á landinu en síst þó hér Norðanlands. Talsverður norðanstrekkingur verður á svæðinu á föstudag en dregur úr þegar líður á daginn. Um helgina er spáð rólegu veðri en allt að 15 stiga frosti á laugardaginn og því vissara að fara að grafa upp þær síðu.
Heldur dregur úr frostinu á sunnudag en um helgina er líklegt að hann kasti éljum af og til eða það snjói lítilsháttar. Áfram er gert ráð fyrir vægu frosti í næstu viku og fram að þarnæstu helgi.
Rétt er að benda vegfarendum á að á öllum vegum á Norðurlandi vestra er hálka en hiti er víða um eða rétt undir frostmarki eins og áður segir. Það er því vissara að fara að öllu með gát.