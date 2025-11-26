Heldur hvessir fram að helgi

Umferðarkort Vegagerðarinnar frá því kl. 8:55 í morgun. SKJÁSKOT
Það er gert ráð fyrir stilltu veðri í dag á Norðurlandi vestra, hita um eða rétt undir frostmarki og vindur frá 1-4 m/sek. Á morgun, fimmtudag, hvessir talsvert af norðaustan á landinu en síst þó hér Norðanlands. Talsverður norðanstrekkingur verður á svæðinu á föstudag en dregur úr þegar líður á daginn. Um helgina er spáð rólegu veðri en allt að 15 stiga frosti á laugardaginn og því vissara að fara að grafa upp þær síðu.

Heldur dregur úr frostinu á sunnudag en um helgina er líklegt að hann kasti éljum af og til eða það snjói lítilsháttar. Áfram er gert ráð fyrir vægu frosti í næstu viku og fram að þarnæstu helgi.

Rétt er að benda vegfarendum á að á öllum vegum á Norðurlandi vestra er hálka en hiti er víða um eða rétt undir frostmarki eins og áður segir. Það er því vissara að fara að öllu með gát.

 

  • Skagafjörður. MYND: ÓAB

    Breytt þjónusta – lækkað verð | Frá Landbúnaðar- og innviðanefnd Skagafjarðar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 26.11.2025 kl. 08.16 oli@feykir.is
    Landbúnaðar- og innviðanefnd Skagafjarðar hefur oft á liðnum mánuðum fjallað um rekstur og stöðu sorpmála í Skagafirði. Bæði vegna þess að málaflokkurinn er stór, en einnig vegna mikilla breytinga sem gerðar voru á sorpsöfnunarkerfinu í Skagafirði, eftir að Alþingi breytti lögum um meðhöndlun úrgangs. Í kjölfar leiðbeinandi könnunar meðal íbúa í dreifbýli í júlí 2022, var ákveðið af sveitarstjórn að sorp skyldi sótt á öll heimili í Skagafirði frá og með áramótum 2023.
  • Magnús Magnússon.

    Kjarninn og hismið – sameiningartillaga Húnaþings vestra og Dalabyggðar

    feykir.is Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 25.11.2025 kl. 16.48 oli@feykir.is
    Kynningarfundir um tillögu að sameiningu Húnaþings vestra og Dalabyggðar hafa nú verið haldnir bæði á Hvammstanga og í Búðardal auk íbúafunda á báðum stöðum í apríl og október. Einnig var haldin vinnustofa á Borðeyri í lok ágúst þar sem saman komu kjörnir fulltrúar, fulltrúar í nefndum og ráðum, embættismenn og forstöðumenn einstakra sviða og stofnana beggja sveitarfélaga auk fulltrúa menningarlífs og atvinnulífs.
  • Efri röð: Embla Björg Gísladóttir, Rakel María Pálmadóttir, Vigdís Hekla Gunnarsdóttir, Ellen Día Dúfudóttir, Íris Ösp Elefsen, María Hrönn Helgadóttir og Indíana Ósk Björnsdóttir. Neðri röð: Bjarklind Ingibjörg Káradóttir, Ásthildur Guðný Sævarsdóttir, Brynhildur Heiða Valgarðsdóttir, Elín Björk Friðþjófsdóttir og Sigurbjörg Sól Daðadóttir.

    Fjölliðamót 8.fl. kvk haldið í Skagafirði sl. helgi

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 25.11.2025 kl. 15.35 gunnhildur@feykir.is
    Helgina 21.-23. Nóvember var haldið fjölliðamót í 8.fl kvk (12-13ára) sem hluti af Íslandsmóti í körfubolta hér í Skagafirði. Fyrstu leikir voru kl.18 á föstudegi og spilað fram til kl.18 á sunnudag, alls um 50 leikir. Til að koma öllum þessum leikjum fyrir á helginni var spilað bæði í Síkinu á Sauðárkróki en einnig í Varmahlíð. Til leiks mættu 23 lið skipuð um 250 kröftugum stelpum af öllu landinu. Þar fyrir utan voru þjálfarar, foreldrar og aðrir fylgdarmenn svo ætla má að það hafi verið rúmlega 350 gestir á svæðinu yfir helgina með tilheyrandi stemningu í firðinum.
  • Steinar ánægður með verkin sín. MYND AÐSEND

    Frábær jólanámskeið í Farskólanum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar 25.11.2025 kl. 15.30 gunnhildur@feykir.is
    Fyrsta jólanámskeið Farskólans fyrir fatlað fólk var haldið í síðustu viku. Það var vel sótt og nutu kennarar og nemendur stundarinnar. Á þessu fyrsta jólanámskeiði lærðu nemendur að búa til fallega kertastjaka úr krukkum og ýmsu skrauti. Við leyfum myndunum að tala sínu máli. Þetta kemur fram í frétt frá Farskólanum.
