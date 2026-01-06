Hilmir Rafn Íþróttamaður USVH 2025

feykir.is Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla 06.01.2026 kl. 09.28 gunnhildur@feykir.is
Guðmar, Rósa sem tók við viðurkenningu fyrir Helgu, Hilmir og Saga. MYND USVH.
Guðmar, Rósa sem tók við viðurkenningu fyrir Helgu, Hilmir og Saga. MYND USVH.

Mánudaginn 29 desember fór fram verðlaunaafhending á Íþróttamanni USVH árið 2025 í félagsheimilinu á Hvammstanga þar sem saman var komin fjöldi fólks. Íþróttamaður USVH árið 2025 var valinn Hilmir Rafn Mikaelsson. 

Fram kom á vef USVH að Hilmir hafi átt frábært keppnisár 2025 og hélt áfram að bæta sig sem knattspyrnumaður. Hann lék með aðalliði Viking FK í Noregi, þar sem hann varð Noregsmeistari með liðinu núna í nóvember sl. sem er fyrsti meistaratitill liðsins í 34 ár. Á árinu kom Hilmir við sögu í 18 leikjum með aðalliði Viking í deild, bikar og Evrópukeppni og skoraði alls 8 mörk, þar af 2 í norsku úrvalsdeildinni. Hilmir var einnig fastamaður í íslenska U21 árs landsliðinu þar sem hann lék 9 landsleiki og skoraði 3 mörk. Frammistaða Hilmis á árinu endurspeglar mikinn metnað, dugnað og stöðugar framfarir og er hann orðinn einn af efnilegustu knattspyrnumönnum landsins.

Aðrir sem hlutu tilnefningu voru: Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal. Guðmar Hólm keppir í ungmennaflokki í hestaíþróttum og átti þar farsælt keppnisár, hann keppir jafnframt í fullorðins flokki í Meistaradeild KS. Hann náði 19 sinnum á árinu að vera í úrslitum á keppnisvellinum. Þar af varð hann í fyrsta sæti 5 sinnum. Auk þess varð hann í 2. sæti í einstaklingskeppni Meistaradeildar KS.

Helga Una Björnsdóttir. Helga Una átti farsælt keppnisár í hestaíþróttum. Hún náði þeim einstæða árangri að vera valin í Landslið Íslands í hestaíþróttum og varð á Heimsmeistaramótinu í öðru sæti í slaktaumatölti T2. Jafnframt varð hún Íslandsmeistari í þeirri grein. Hún varð 12 sinnum á árinu í úrslitum á keppnisvellinum og þar af tvisvar í 1. sæti.

Saga Ísey Þorsteinsdóttir. Saga Ísey Þorsteinsdóttir stóð sig vel á árinu 2025 með Tindastól í bestu deild kvenna og tók þónokkrum framförum í knattspyrnu. Hún lék 17 leiki með meistaraflokki í deild og bikurum og skoraði 2 mörk, auk þess sem hún spilaði 6 leiki með 2. flokki í sameiginlegu liði Tindastóll/Hvöt/Kormákur og skoraði þar 6 mörk. Um mitt sumar varð hún fyrir því óhappi að slíta krossbönd og spilaði því ekki meira á árinu. Hún er samviskusöm og duglegur leikmaður.

Þá voru veitt Hvatningarverðlaun USVH árið 2025 en þau hlutu: Ari Karl Kárason, Benedikt Logi Björnsson, Ísar Myrkvi Birgisson, Róbert Sindri Valdimarsson, Jóhanna Guðrún Jóhannsdóttir, Ágústa Sóley Brynjarsdóttir, Gígja Kristín Harðardóttir, Herdís Erla Elvarsdóttir, Sigríður Emma Magnúsdóttir, Nóa Sophia Ásgeirsdóttir, Júlía Sólín Ásgeirsdóttir, Líney Hekla Antonsdóttir, Inga Lena Apel Ingadóttir, Aldís Antonía Lundberg Júlíusdóttir, Helga Mist Magnúsdóttir og Herborg Gróa Hannesdóttir.

Nánar má lesa um verðlaunahafa HÉR

Til baka

Fleiri fréttir

  • Meistari Arnar Björnsson. MYND: DAVÍÐ MÁR

    Arnar Björnsson kjörinn Íþróttamaður UMSS árið 2025

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 06.01.2026 kl. 09.30 oli@feykir.is
     Í gærkvöldi var tilkynnt við hátíðlega athöfn hver varð fyrir vainu sem Íþróttamaður ársins 2025 hjá UMSS og kom sá heiður í hlut Sigtryggs Arnars Björnssonar körfuboltakappa. Arnar var hins vegar fjarri þessu góða gamni enda staddur í Kósovó ásamt körfuknattleiksliðinu þar sem þeir spila í dag í ENBL-deildinni. Körfuknattleiksliðið var síðan valið lið ársins og Atli Freyr Rafnsson golfkennari var valinn þjálfari ársins.
    Meira
  • Skjáskot af umferðarvef Vegagerðarinnar frá því um kl. 8:30 í morgun.

    Það birtir til þegar líður á daginn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 06.01.2026 kl. 08.48 oli@feykir.is
    Veður mun alla jafna vera stillt á Norðurlandi vestra nú þegar morgunskíman bíður eftir að riðja janúarmyrkrinu í burtu. Það snjóaði á Króknum um klukkan átta í morgun og má reikna með éljabökkum á svæðinu framan af degi en gert er ráð fyrir að það létti til þegar líður á daginn, dregur jafnvel meira úr vindi og frostið magnast.
    Meira
  • Húnahornið stendur fyrir vali á Manni ársins í Austur-Húnavatnssýslu

    Húnahornið stendur fyrir vali á Manni ársins í Austur-Húnavatnssýslu

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 05.01.2026 kl. 15.15 oli@feykir.is
    Kosning á Manni ársins á Norðurlandi vestra stendur nú yfir á Feykir.is en Húnahornið stendur sömuleiðis fyrir vali á Manni ársins en í Austur-Húnavatnssýslu en það hefur netmiðilinn gert undanfarin 20 ár. Eru lesendur Húnahornsins hvattir til að senda inn tilnefningu í gegnum þar til gerðan rafrænan atkvæðaseðil. Hver og einn getur sent inn eina tilnefningu og er jafnframt óskað eftir ástæðu tilnefningarinnar. Maður ársins í Austur-Húnavatnssýslu getur verið einstaklingur eða hópur manna.
    Meira
  • MYND GG

    Ný reglugerð um riðuveiki í fé

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 05.01.2026 kl. 12.35 gunnhildur@feykir.is
    Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hefur gefið út nýja reglugerð um riðuveiki í fé. Markmið reglugerðarinnar er að útrýma riðuveiki í sauðfé á Íslandi og ná þeim markmiðum sem sett eru fram í landsáætlun um útrýmingu sauðfárriðu, þetta kemur fram á vef Stjórnarráðsins. 
    Meira
Yfirlit frétta