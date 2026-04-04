Hittnin brást Stólastúlkum og Njarðvík fór heim á valtaranum
Það var talsverð eftirvænting fyrir leik Tindastóls og Njarðvíkur í úrslitakeppni kvenna í körfunni en liðin mættust í Síkinu um kvöldmatarleytið föstudaginn langa. Stólastúlkur áttu prýðilegan leik í Njarðvík en töpuðu naumlega. Það er hinsvegar kristaltært að ef þú setur aðeins niður eitt af 26 3ja stiga skotum þínum í leik þá má andstæðingurinn vera ansi slappur ef hann gengur ekki á lagið. Og því miður var lið Njarðvíkur ekkert í þeim gírnum að gefa einhvern slaka, það tók völdin strax í byrjun. Lokatölur 58-88 og Njarðvík leiðir einvígið 2-0.