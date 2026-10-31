Hlynur Freyr tekur við Stólastúlkum í körfunni

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 31.10.2026 kl. 11.28 oli@feykir.is
Hlynur Freyr þjálfari Tindastóls. MYND: DAVÍÐ MÁR
Hlynur Freyr þjálfari Tindastóls. MYND: DAVÍÐ MÁR

Í tilkynningu sem stjórn körfuknattleiksdeildar Tindastóls sendi frá sér í gærkvöldi kemur fram að ákveðið hefur verið að gera breytingar á þjálfarateymi kvennaliðs félagsins. Hlynur Freyr Einarsson, sem hefur verið í hlutverki aðstoðarþjálfara, mun taka við sem aðalþjálfari liðsins en Israel Martin kveður.

„Hlynur hefur til þessa verið aðstoðarþjálfari og þekkir hópinn vel. Hann hefur sýnt yfirvegun, metnað og einstaka vinnusemi, og stígur nú inn í nýtt og stærra hlutverk. Við bjóðum Hlyn hjartanlega velkominn til starfa í nýju hlutverki og hlökkum mikið til að sjá hann leiða liðið áfram.

Um leið kveður Israel Martin kvennaliðið og stjórnin færir honum sitt allra besta þakklæti fyrir vel unnin störf og mikilvægt framlag til liðsins. Viðskilnaðurinn er gerður í mikilli vináttu og af fullri virðingu.

Í kvennaliðinu er fullt af dýrmætri reynslu og vinnusemi, og ungir og efnilegir leikmenn að koma upp, sem gefur okkur fulla ástæðu til að horfa björtum augum fram á veginn.

Nú fylkjum við liði, stöndum þétt saman og byggjum áfram upp öflugt og skemmtilegt kvennakörfuboltalið hjá Tindastóli,“ segir í yfirlýsingunni.

Þess má geta, ef fólk þekkir ekki til Hlyns, að hann er Króksari, sonur Einars Gíslason (Antons) og Helgu Dóru Lúðvíksdóttur en Hlynur er trúlofaður Bríönnu Berglindi John og ekki er langt síðan þau eignuðust lita dömu.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Kristnesspítali veður 100 ára á næsta ári.

    Stofnfundur samtakanna Björgum Kristnesspítala

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 31.10.2026 kl. 10.43 oli@feykir.is
    Vakin er athygli á stofnfundi samtakanna Björgum Kristnesspítala, sem haldinn verður sunnudaginn 1. nóvember kl. 17 á Hælinu, setri um sögu berklanna á Kristnesi. Tilefni stofnunar samtakanna er fyrirhuguð lok endurhæfingar á Kristnesi og vaxandi áhyggjur af framtíð þessarar mikilvægu heilbrigðisþjónustu.
    Meira
  • Arnar Guðjónsson þjálfari Tindastóls fer með gospelið. MYND: SIGURÐU INGI

    „Þeir hefðu átt að dæma þetta betur“

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 30.10.2026 kl. 13.53 oli@feykir.is
    Feykir heyrði hljóðið í Arnari Guðjóns þjálfara Tindastóls í körfunni og ekki annað að heyra en það væri enn nokkuð þungt í okkar manni eftir tapleikinn gegn Álftanesi. Aðspurður hvort hann væri búinn að horfa á leikinn aftur sagðist hann ekki búinn að horfa á hann allan en sagðist svekktur með úrslitin. „Mér fannst við spila vel á köflum en ekki nægjanlega vel og sóknarleikurinn var ekki nógu góður.“
    Meira
  • Tröllabrúðugerð. MYND AF NETINU

    Tröllabrúðusmiðja á bókasafninu á Króknum

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 30.10.2026 kl. 13.31 oli@feykir.is
    Langar þig að búa til eignn tröllabrúðu? Næstkomandi mánudag verður Tröllabrúðusmiðja á Héraðsbókasafninu á Sauðárkróki en það er brúðulistakonan brjáðsnalla, Greta Clough frá Handbendi á Hvammstanga, sem stýrir smiðjunni sem er partur af dagskrá barnamenningarhátíðarinnar Skúnaskralls. Þegar hafa Trollabrúðusmiðjur verið haldnar á Hvammstanga og Skagaströnd.
    Meira

  • Verkefnastjóri byggðaþróunar og orkumála

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 30.10.2026 kl. 11.57 oli@feykir.is
    Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) og Orkusamfélag Steingerðar auglýsa eftir öflugum verkefnastjóra í fjölbreytt og spennandi starf. Um er að ræða 100% starf sem skiptist til helminga milli byggðaþróunarverkefna SSNV og Evrópuverkefnisins DEPLOY-PED, sem Orkusamfélag Steingerðar tekur þátt í.
    Meira
Yfirlit frétta