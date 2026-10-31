Stofnfundur samtakanna Björgum Kristnesspítala

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 31.10.2026 kl. 10.43
Kristnesspítali veður 100 ára á næsta ári.
Kristnesspítali veður 100 ára á næsta ári.

Vakin er athygli á stofnfundi samtakanna Björgum Kristnesspítala, sem haldinn verður sunnudaginn 1. nóvember kl. 17 á Hælinu, setri um sögu berklanna á Kristnesi. Tilefni stofnunar samtakanna er fyrirhuguð lok endurhæfingar á Kristnesi og vaxandi áhyggjur af framtíð þessarar mikilvægu heilbrigðisþjónustu.

Fjölmargir hafa lýst yfir óánægju með áformin og kallað eftir því að allir möguleikar á áframhaldandi starfsemi á Kristnesi verði kannaðir, meðal annars með endurbótum á núverandi húsnæði og mögulegri nýbyggingu.

Búið er að bjóða þingmönnum kjördæmisins, heilbrigðisráðherra og framkvæmdastjórn SAk á stofnfundinn. Við hvetjum fjölmiðla til að mæta og fjalla um málið. Á fundinum gefst tækifæri til að heyra sjónarmið þeirra sem vilja standa vörð um framtíð Kristness og ræða hvaða leiðir eru færar til að tryggja áframhaldandi starfsemi þar.

Hvar: Hælið – setur um sögu berklanna, Kristnesi
Hvenær: Sunnudaginn 1. nóvember kl. 17.00

/Fréttatilkynning

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