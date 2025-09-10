Íþróttahátíð í Skagafirði - Allir með!

UMSS og Svæðisstöðvar íþróttahéraða standa fyrir íþróttahátíð í Skagafirði í matsal Árskóla og íþróttahúsi Sauðárkróks þann 11. september og verður dagskráin tvíþætt. Verkefnið „Allir með“ er samstarfsverkefni ÍSÍ, UMFÍ og ÍF (Íþróttasamband fatlaðra).

Kynning á íþróttastarfi verður í matsal Árskóla kl. 17:00 -18:30. Þessi hluti er opin öllum sem hafa áhuga á íþróttum og að stunda þær. Fólk er boðið velkomið í matsal Árskóla þar sem að íþróttafélög verða með kynningu á starfsemi sinni. Hægt er að fá aðstoð við skráningu á Abler.

Íþróttahátíð - Allir með kl. 17:00 – 18:30 í íþróttahúsinu á Sauðárkróki. Þessi hluti er hugsaður fyrir börn og ungmenni með fatlanir og þau sem finna sig ekki í hefðbundu íþróttastarfi. Þessi hluti verður þannig að í íþróttahúsinu verður kynning á t.d. júdó, badminton, frjálsum, fótbolta, körfubolta og boccia. Það er von okkar að sem flest börn og ungmenni með fatlanir og fjölskyldur þeirra sjái sér fært um að mæta og kynna sér það góða starf sem er í boði. Við hvetjum börn og ungmenni til að koma í íþróttafatnaði og íþróttaskóm og taka virkan þátt.

Inngangur

Hægt er að ganga inn í A - álmu í Árskóla og inn um aðalinngang íþróttahúss.

Hér má finna allt um viðburðinn endilega hjálpið okkur að deila https://fb.me/e/5TsnvDh6z

Allir með verkefnið

Verkefnið „Allir með“ er samstarfsverkefni ÍSÍ, UMFÍ og ÍF (Íþróttasamband fatlaðra). Verkefnið er þriggja ára verkefni sem er liður í að ná markmiðum 30. gr. Samnings

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þar eru skýr ákvæði um viðeigandi aðlögun allra í íslensku samfélagi.

Verkefnið er styrkt af Félags- og vinnumálaráðuneytinu, Heilbrigðisráðuneytinu og Mennta- og barnamálaráðuneytinu.

Íþróttahreyfingin sér um framkvæmd verkefnisins sem verður unnið á tímabilinu 2023 – 2025.

Markmið:

Að fjölga tækifærum fatlaðra til íþróttaiðkunar í samstarfi við íþrótthreyfinguna

Að öll börn og ungmenni eigi möguleika á því að taka þátt í íþróttum í sínu nær umhverfi í samræmi við óskir sínar og þarfir – með viðeigandi aðlögun.

Að allir skulu eiga kost á að öðlast reynslu af þátttöku í íþróttum og verða sér úti um leikni til að þróast í öryggi og góðum félagsskap

Verkefnið fór af stað í byrjun árs 2023 og var Valdimar Gunnarsson ráðinn verkefnisstjóri og hefur hann aðsetur á Skrifstofu ÍF

