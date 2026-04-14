Kynning á menningarhúsi á Sauðárkróki
Byggðasafn Skagfirðinga, Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, Héraðsbókasafn Skagfirðinga, Listasafn Skagfirðinga, auk Leikfélags Sauðárkróks í samvinnu við Arkís arkitekta, hafa gert fróðlegt myndband sem fjallar í greinargóðu máli um viðfangsefni og áskoranir sem nýju menningarhúsi er ætlað að mæta.
Í myndbandinu er spjallað við forsvarskonur safnanna í Skagafirði, Sólborgu Unu Pálsdóttir hjá Héraðsskjalasafni Skagfirðinga, Kristínu Sigurrós Einarsdóttur hjá Héraðsbókasafninu og Berglindi Þorsteinsdóttur frá Byggðasafni Skagfirðinga, en auk þess er rætt við Sögu Sjöfn Ragnarsdóttur formann Leikfélags Sauðárkróks. Þá má sjá í myndbandinu lifandi myndir af því hvernig arkitektastofan sér fyrir sér að húsið verði að utan sem innan.
Var myndbandið frumsýnt á setningarathöfn Sæluviku Skagfirðinga sl. sunnudag.