Magnús Barðdal hefur tekið við sem sveitarstjóri Skagafjarðar

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 16.06.2026 kl. 08.58 oli@feykir.is
Maggi við skrifborð sveitarstjóra. MYND: MARÍA NEVES
Maggi við skrifborð sveitarstjóra. MYND: MARÍA NEVES

„Það er vissulega mikil tilhlökkun að takast á við þetta nýja og spennandi verkefni. Það er mikill heiður að fá að setjast í sæti sveitarstjóra og margt sem þarf að læra. Ég treysti á öflugt starfsfólk sveitarfélagsins til að koma mér hratt og örugglega inn í verkefnin,“ sagði Magnús Barðdal Reynisson nýr sveitarstjóri Skagafjarðar aðspurðu um hvernig nýtt starf legðist í hann en fyrsti starfsdagur nýs sveitarstjóra var nú í gær.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Séð yfir gagnaver Borealis á Blönduósi og fjærst má sjá vinnuvélar vinna þar sem nýbyggingin mun rísa. SKJÁSKOT AF SÝN

    Vinna við tvöföldun gagnavers á Blönduósi hafin

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 16.06.2026 kl. 09.40 oli@feykir.is
    Vísir sagði frá því í gær að framkvæmdir væru hafnar við tvöföldun gagnavers Borealis á Blönduósi til að mæta þörfum gervigreindarfyrirtækja og kalla þær á vinnu allt að 200 manns á verktíma. Haft er eftir Guðmundi Hauki Jakobssyni oddvita sveitarstjórnar Húnabyggðar að á milli 30-40 ný varanleg störf verði til í héraðinu vegna gagnaversins.
    Meira
  • Inga Sólveig og Dagur formaður. MYND AF FB SÍÐU KÖRFUKNETTLEIKSDEILDAR TINDASTÓLS

    Inga og Rannveig áfram í vínrauðu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Aðsendar greinar 15.06.2026 kl. 13.37 bladamadur@feykir.is
    Stólastúlkurnar Inga Sólveig Sigurðardóttir og Rannveig Guðmundsdóttir framlengja við Tindastól og spila áfram með liðinu á næsta tímabili. Israel Martin, þjálfari kvenaliðs Tindastóls, lýsir yfir mikilli ánægju með að Inga og Rannveig hafi framlengt samninga sína við félagið. Hann segir það dýrmætt fyrir áframhaldandi vöxt og uppbyggingu liðsins að halda kjarnanum frá síðustu tveimur tímabilum áfram.
    Meira
  • Auður og Vala taka á móti öllum með bros á vör á Hofsósi. AÐSEND MYND

    Viðburðarstýrur Hofsós heim hlakka mikið til

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 15.06.2026 kl. 09.55 bladamadur@feykir.is
    Auður Björk og Vala Kristín eru viðburðarstýrur Hofsós heim, sem haldin verður dagana 18. – 22. júní í ár. Stelpurnar eru báðar uppaldnar í Skagafirði og hafa búið þar meiripart ævinnar. Þær hafa verið vinkonur síðan þær voru unglingar og sinna verkefni viðburðastýru saman. Auður býr í dag á Grindum í Deildardal með Rúnari Páli og þremur börnum. Vala býr á Hofsósi með Helga Hrannari og fimm börnum þeirra. Feykir hafði samband við Auði og Völu og fékk þær til þess að svara nokkrum skemmtilegum spurningum.
    Meira
  • MYND AD FB SÍÐU KNATTSPYRNUDEILDAR TINDASTÓLS

    Stólastrákarnir sóttu sigur en Kormákur/Hvöt og Stólastelpur máttu þola töp

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 15.06.2026 kl. 09.27 bladamadur@feykir.is
    Allir þrír meistaraflokkarnir spiluðu um helgina og aðeins Stólastrákarnir sóttu stig en Stólastelpur og Kormákur/Hvöt máttu þola töp. Stólastrákarnir eru því enn efstir með 19 stig en Kormákur/Hvöt datt niður um þrjú sæti og eru núna í sjöunda sæti með 11 stig. Stólastelpurnar leita enn að fyrsta sigrinum og eru á botni Lengjudeildarinnar.
    Meira
Yfirlit frétta