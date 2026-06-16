Magnús Barðdal hefur tekið við sem sveitarstjóri Skagafjarðar
feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 16.06.2026 kl. 08.58
„Það er vissulega mikil tilhlökkun að takast á við þetta nýja og spennandi verkefni. Það er mikill heiður að fá að setjast í sæti sveitarstjóra og margt sem þarf að læra. Ég treysti á öflugt starfsfólk sveitarfélagsins til að koma mér hratt og örugglega inn í verkefnin,“ sagði Magnús Barðdal Reynisson nýr sveitarstjóri Skagafjarðar aðspurðu um hvernig nýtt starf legðist í hann en fyrsti starfsdagur nýs sveitarstjóra var nú í gær.