Nú þreyjum við þorrann
Þorrinn er genginn í garð og með honum þorrablótin, sem víða eru farin að setja svip sinn á mannlífið.Blaðamanni fannst agalega flott að segja í fyrirsögn að við værum byrjuð að þreyja þorrann og fletti svo upp þýðingunni til að vera alveg viss hvað það þýddi. Það þýðir í raun að standa af sér erfiðan eða langan tíma, oft með þolinmæði og úthaldi. Þorrinn þótti harður, kaldur og erfiður og að þreyja þorrann var því bókstaflega að lifa af þennan krefjandi hluta vetrarins og þannig má segja að þorrablótin hafi orðið til. Þau voru og eru haldin til að gera þorrann bærilegri, með mat, gleði og samveru.