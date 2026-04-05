Prestur þarf fyrst og fremst að vera góð manneskja
Séra Gísli Gunnarsson í Glaumbæ í Skagafirði var vígður Hólabiskup þann 14. ágúst 2022. Það er því löngu kominn tími á að spjalla við Gísla um heima og geima. Hann er fæddur snemma árs 1957, sonur Gunnars Gíslasonar, prests og prófasts í Glaumbæ sem einnig var um árabil þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og Ragnheiðar Margrétar Ólafsdóttur, safnvarðar við Byggðasafnið í Glaumbæ. Gísli er yngstur í hopi sex systkina. Gísli er giftur Þuríði Kr. Þorbergsdóttur og þau eiga fjögur uppkomin börn; synina Gunnar og Þorberg og dæturnar Margréti og Aldísi Rut.