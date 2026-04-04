Rabb-a-babb 247: Víðir í Stóradal
Jakob Víðir Kristjánsson sem er sjaldnast kallaður Jakob, alltaf Víðir, er fæddur á því herrans ári 1983 og sleit barnsskónum í Stóradal í Svínavatnshreppi hinum forna og þar er hann að slíta fullorðinsskónum líka. Víðir er faðir tveggja barna allavega, annað er óljóst eins og hann sjálfur kemst að orði. Víðir er sonur Kristjáns Jónssonar og Margrétar Rósu Jónsdóttur. Víðir starfar sem sauðfjárbóndi aðallega en fer líka stundum á hestbak annaðhvort af eigin frumkvæði eða gegn greiðslu.