Risarækjutaco og folaldafille | Matgæðingur Feykis
Matgæðingur vikunnar í tbl. 26 var Ólafur Már Sigurbjartsson en það var Patrekur Óli frá Hvammstanga sem skoraði á hann. Ólafur er fæddur og uppalinn á Hvammstanga, fæddur á því herransári 2001 og vinnur í búvöruversluninni hjá Kaupfélagi Vestur Húnvetninga. Hann er einnig sjálfboðaliði fyrir Björgunarsveitina Húnar á svæðinu og er einn af þeim eldhugum sem hefur verið í skipulagsnefnd fyrir bæjarhátíðina Eldur í Húnaþingi sem var haldin 20. – 26. júlí sl.