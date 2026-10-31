Risarækjutaco og folaldafille | Matgæðingur Feykis

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feykir.is Skagafjörður, Vestur-Húnavatnssýsla, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 31.10.2026 kl. 14.14 siggag@nyprent.is
Ólafur Már. MYND AÐSEND
Ólafur Már. MYND AÐSEND

Matgæðingur vikunnar í tbl. 26 var Ólafur Már Sigurbjartsson en það var Patrekur Óli frá Hvammstanga sem skoraði á hann. Ólafur er fæddur og uppalinn á Hvammstanga, fæddur á því herransári 2001 og vinnur í búvöruversluninni hjá Kaupfélagi Vestur Húnvetninga. Hann er einnig sjálfboðaliði fyrir Björgunarsveitina Húnar á svæðinu og er einn af þeim eldhugum sem hefur verið í skipulagsnefnd fyrir bæjarhátíðina Eldur í Húnaþingi sem var haldin 20. – 26. júlí sl. 

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