Staðfestir eldislaxar í fjórum húnvetnskum laxveiðiám

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 12.09.2025 kl. 10.55 gunnhildur@feykir.is
MYND HUNI.IS
MYND HUNI.IS

Á vef Húna segir að í sameiginlegri tilkynningu frá Matvælastofnunar, Fiskistofu og Hafrannsóknastofnunar, um stöðu upprunagreininga laxa sem veiðst hafa nú í sumar, kemur fram að búið er að taka sýni og senda til erfðagreiningar sýni úr 30 löxum. Af þeim eru tíu fiskar staðfestir eldislaxar og því 20 sem reyndust villtir. Eldislaxarnir veiddust í Hrútafjarðará, Miðfjarðará, Vatnsdalsá, Blöndu, Reykjadalsá í Borgarfirði og Haukadalsá. Sýni úr þremur löxum eru í erfðagreiningu.

Rakning stendur yfir á staðfestum eldislöxum og enn benda niðurstöður til sameiginlegs uppruna níu laxa úr Dýrafirði. Svo virðist sem einn staðfestur eldislax hafi annan uppruna og rannsókn stendur yfir á uppruna þess fisks. Stofnanirnar þrjár starfa áfram saman að rannsókn málsins og veita upplýsingar þegar frekari niðurstöður liggja fyrir.

„Áfram er mikilvægt að fylgjast vel með því hvort fleiri laxar með eldiseinkenni komi fram í ám og veiðimenn eru sérstaklega beðnir að vera vakandi yfir eldiseinkennum á veiddum löxum, sjá hér. Ef lax með eldiseinkenni veiðist er þess óskað að veiðiaðili skili fisknum í heilu lagi til Hafrannsóknastofnunar til rannsókna og erfðagreiningar.“ þetta kemur fram á vef MAST. 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Iðunn Jónsdóttir.MYND SKAGAFJÖRÐUR

    Iðunn Jónsdóttir hefur verið ráðin í starf verkefnastjóra

    feykir.is Skagafjörður 12.09.2025 kl. 11.55 gunnhildur@feykir.is
    Iðunn Jónsdóttir hefur verið ráðin í starf verkefnastjóra atvinnu-, menningar- og kynningarmála. Alls bárust 12 umsóknir um starfið, þar af dró einn umsókn sína til baka. Verkefnastjóri er starfsmaður atvinnu-, menningar- og kynningarnefndar og mun hafa umsjón með verkefnum á sínu starfssviði, ásamt umsjón með skipulagningu og framkvæmd viðburða á vegum sveitarfélagsins og ýmsum öðrum menningarviðburðum. Auk þess verður verkefnastjóri með umsjón með heimasíðum, komum skemmtiferðaskipa, félagsheimilum og fleira.
    Meira

  • Leikur í Síkinu í kvöld

    feykir.is Skagafjörður 12.09.2025 kl. 11.15 gunnhildur@feykir.is
    Fyrsti heimaleikurinn er í kvöld 12. september og hefst leikurinn 19:15. Höttur ætlar að kíkja í Síkið og spila æfingaleik við karlalið Tindastóls. Rétt er að minna á að sala árskorta er í fullum gangi. 
    Meira
  • Guðbjörg Bjarnadóttir. MYNDIR AÐSENDAR

    Hollir og góðir grautar ásamt orkumiklum hádegismat | Matgæðingur Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 12.09.2025 kl. 09.26 siggag@nyprent.is
    Matgæðingur vikunnar í tbl. 19 var Guðbjörg Bjarnadóttir, íslensku- og jógakennari við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Króknum og er hún gift Sigurjóni Arthuri Friðjónssyni. Guðbjörg hefur frá því um tvítugt haft mikinn áhuga á öllu því sem stuðlar að heilbrigði og þá ekki síst á hollu og hreinu mataræði, stundum við litla hrifningu annarra fjölskyldumeðlima. Til dæmis þegar hún var að prófa sig áfram með baunarétti og sojakjöt hér á árum áður.
    Meira
  • Hér má sjá hvernig nýtt menningarhús á Sauðárkróki mun lýta út. Fleiri myndir frá Arkís arkitektum má sjá hér fyrir neðan. Ef vel tekst til þá mega Skagfirðingar heldur betur verða ánægðir með nýtt og fallegt menningarhús á Flæðunum. MYNDIR: ARKÍS ARKITEKTAR

    Samningar undirritaðir um hönnun nýrrar miðstöðvar skagfirskrar lista- og safnastarfsemi

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 11.09.2025 kl. 16.00 oli@feykir.is
    Síðastliðinn þriðjudag skrifuðu Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri Skagafjarðar og Þorvarður Lárus Björgvinsson framkvæmdastjóri Arkís arkitekta undir samning um hönnun byggingar nýs menningarhúss í Skagafirði og tilheyrandi endurbóta á eldra húsnæði Safnahúss Skagfirðinga. Samkvæmt samningnum eru skil útboðsgagna fyrir jarðvinnuútboð 15. mars 2026 og skil endanlegra útboðsgagna fyrir aðra hluta verkefnisins 15. maí 2026. Gert er ráð fyrir að framkvæmdum við nýtt menningarhús verði lokið fyrir árslok 2027.
    Meira
Yfirlit frétta