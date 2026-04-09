Stórir leikmenn og stór andartök
feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 09.04.2026 kl. 09.25
Brittany Dinkins reyndist Stólastúlkum erfið. Hér nær Maddie ekki í skottið á henni í leik 2 í Síkinu. MYND: SIGURÐUR INGI
Körfuboltaguðirnir voru grimmir við Stólastúlkur í gærkvöldi þegar þeir aðstoðuðu lið Njarðvíkur við að stela sigrinum út greipum stúlknanna hans Israel Martín sem áttu sannarlega ekki skilið að tapa. Frammistaða liðsins var nefnilega frábær þrátt fyrir að okkar besta Marta hafi sennilega hitt á sinn versta leik í vetur. Fáránleg flautukarfa Brittany Dinkins á lokasekúndubrotinu batt enda á ævintýri Stólastúlkna í vetur. Lokatölur 88-87.