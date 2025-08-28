Stuðningsmenn Tindastóls mætt til Póllands
Þegar blaðamaður Feykis hnýtur um stuðningsmenn Tindastóls á ljósmynd inná karfan.is, þar sem okkar fólk er farið utan til að styðja Íslenska landsliðið í körfubolta þá verður að setja inn frétt. Ísland hefur leik í dag á lokamóti EuroBasket 2025 þegar það leikur gegn Ísrael og hefst leikurinn kl. 12:00 að íslenskum tíma í dag fimmtudaginn 28. ágúst og verður sýndur á RÚV.
Mikill fjöldi stuðningsmanna Íslands er mættur til Póllands og söfnuðust þeir saman í miðbæ borgarinnar í morgun til þess að stilla saman strengi sína fyrir leikinn. Búist er við um 2000 íslenskum stuðningsmönnum á leik dagsins gegn Ísrael og má því gera því skóna að liðið verði vel stutt gegn gífurlega sterku liði Ísrael.