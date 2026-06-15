Það hlakkar mikið í viðburðarstýrum Hofsós heim

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 15.06.2026 kl. 09.55 bladamadur@feykir.is
Auður og Vala taka á móti öllum með bros á vör á Hofsósi. AÐSEND MYND
Auður og Vala taka á móti öllum með bros á vör á Hofsósi. AÐSEND MYND

Auður Björk og Vala Kristín eru viðburðarstýrur Hofsós heim, sem haldin verður dagana 18. – 22. júní í ár. Stelpurnar eru báðar uppaldnar í Skagafirði og hafa búið þar meiripart ævinnar. Þær hafa verið vinkonur síðan þær voru unglingar og sinna verkefni viðburðastýru saman. Auður býr í dag á Grindum í Deildardal með Rúnari Páli og þremur börnum. Vala býr á Hofsósi með Helga Hrannari og fimm börnum þeirra. Feykir hafði samband við Auði og Völu og fékk þær til þess að svara nokkrum skemmtilegum spurningum.

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