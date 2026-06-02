Þegar eitthvað fer úrskeiðis er heilbrigðiseftirlitið kallað til | Sigríður Hjaltadóttir skrifar
Fáir hugsa um heilbrigðiseftirlit í dagsins önn. Það er eðlilegt. Þegar allt gengur vel taka flestir ekki eftir því starfi sem unnið er á bak við tjöldin til að tryggja örugg matvæli, hreint neysluvatn og heilnæmt umhverfi.
En þegar matarsýking kemur upp, mengun greinist í neysluvatni eða grunur vaknar um óheilnæman rekstur er heilbrigðiseftirlitið kallað til.
Þess vegna hef ég áhyggjur af þeim breytingum sem nú eru til umfjöllunar á Alþingi og fela í sér að leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga í núverandi mynd og flytja verkefni þess til tveggja ríkisstofnana.
Ég tek undir það markmið að efla samræmi, gagnsæi og fagmennsku í eftirliti. Ágreiningurinn snýst ekki um markmiðin heldur leiðina að þeim.
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga hefur byggt upp sérfræðiþekkingu og náið samstarf við íbúa, fyrirtæki, vatnsveitur, skóla og sveitarfélög um allt land. Sú staðbundna þekking skiptir máli þegar bregðast þarf hratt við og taka mikilvægar ákvarðanir sem varða heilsu fólks, umhverfi og atvinnulíf.
Mestu áhyggjurnar snúa að því að enn liggja ekki fyrir skýr svör um hvernig nýtt kerfi á að starfa í framkvæmd. Óvissa ríkir um verkaskiptingu, mannafla, fjármögnun og hvernig tryggja eigi samfellda þjónustu um allt land.
Til að vernda almenning, lýðheilsu og umhverfi þarf öflugt eftirlit og sérfræðinga sem þekkja aðstæður.
Ég tel að hægt sé að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld hafa sett sér án þess að ráðast í jafn róttæka kerfisbreytingu. Með auknu samræmi, sameiginlegum gagnakerfum, samræmdum verklagsreglum og markvissri þjálfun mætti styrkja núverandi kerfi og bæta það verulega.
Þegar um er að ræða matvælaöryggi, neysluvatn, lýðheilsu og umhverfisvernd verðum við að gæta þess að breytingar séu vel undirbúnar. Þar má ekki taka óþarfa áhættu.
Ég vona að sveitarstjórnir láti rödd sína heyrast áður en endanleg ákvörðun verður tekin. Sveitarfélögin bera áfram ríka ábyrgð á mörgum þeirra verkefna sem breytingarnar munu hafa áhrif á og því er mikilvægt að sjónarmið þeirra fái fullt vægi við afgreiðslu málsins.
Málið snýst ekki aðeins um skipurit og stjórnsýslu. Það snýst um öryggi, þjónustu og traust almennings.
Sigríður Hjaltadóttir Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra