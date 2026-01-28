Tveir styrkir úthlutaðir úr Atvinnu- og nýsköpunarsjóði Húnaþings vestra

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 28.01.2026 kl. 13.55 gunnhildur@feykir.is

Byggðarráð Húnaþings vestra hefur lokið úthlutun styrkja úr Atvinnu- og nýsköpunarsjóði sveitarfélagsins fyrir árið 2026. Sjóðurinn var auglýstur til umsóknar nýverið og rann umsóknarfrestur út 10. janúar. Tvær umsóknir bárust að þessu sinni, þar sem sótt var um samtals þrjár milljónir króna, en til úthlutunar voru 2,5 milljónir króna.

Að loknu mati á umsóknum samþykkti byggðarráð að veita einkahlutafélaginu Framhugsun styrk að upphæð tvær milljónir króna vegna verkefnisins Rabarbaron – efling framleiðslu og úrvinnsla afurða.

Þá hlaut Selasetur Íslands styrk að fjárhæð 500 þúsund krónur vegna verkefnisins Markaðssókn Selasetursins vegna selaskoðunar í sýndarveruleika.

Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND SKGAFJÖRÐUR

    Auglýsa skipulagslýsingu fyrir Byggðasafn Skagafjarðar

    feykir.is Skagafjörður 28.01.2026 kl. 13.45 gunnhildur@feykir.is
    Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 45. fundi sínum þann 21. janúar sl. að auglýsa skipulagslýsingu fyrir „Byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ" og er þetta skv. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
    Meira
  • Joachim B. Schmidt. MYND AÐSEND

    Höfundur Ósmanns heimsækir Sauðárkrók

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 28.01.2026 kl. 12.24 gunnhildur@feykir.is
    Fimmtudaginn 29. janúar kl. 17:30 verður Joachim B. Schmidt gestur bókasafnsins á Sauðárkróki, þar sem hann mun lesa upp úr nýútkominni skáldsögu sinni Ósmann. Bókin fjallar um Jón Ósmann, ferjumanninn sem  flutti menn og skepnur yfir eitt hættulegasta fljót landsins, Héraðsvötn um áratuga skeið og má segja að hann hafi orðið að þjóðsagnakenndum karakter í Skagafirði.
    Meira

  • Keflavíkurstúlkur höfðu betur í hressilegum leik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 28.01.2026 kl. 10.58 oli@feykir.is
    Stólastúlkur mættu liði Keflavíkur í gærkvöldi í Bónus deild kvenna í körfubolta og var spilað í Blue-höllinni í Keflavík. Leikurinn var lengstum jafn og spennandi en heimastúlkur náðu góðum kafla í lokafjórðungnum sem tryggði sigurinn. Lokatölur voru 82-75 en liðin skiptust tólf sinnum á um að hafa forystuna og fimm sinnum var allt jafnt.
    Meira
  • Mynd af tbl. í síðustu viku.

    Útburður á Feyki og Sjónhorni fer fram á morgun, fimmtudag

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 28.01.2026 kl. 08.20 siggag@nyprent.is
    Því miður urðu þau leiðu mistök að Feykir og Sjónhorn bárust ekki á Krókinn í morgun og því ekki hægt að bera út blöðin í dag. Útburður verður því á morgun, fimmtudaginn 29. jan., en fyrir lesþyrsta einstaklinga þá eru bæði blöðin komin á netið og hægt að nálgast hér í fréttinni.
    Meira
Yfirlit frétta