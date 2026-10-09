U21 Landsliðshópur Íslands í hestaíþróttum valinn
Á næsta ári er stóra verkefni landsliðsins HM íslenska hestsins í Rieden í Þýskalandi. Sigvaldi Lárus Guðmundsson landsliðsþjálfari U21 landsliðs Íslands í hestaíþróttum hefur valið landsliðshóp sinn fyrir starfsárið 2026-2027. Hópurinn var kynntur í húsakynnum Icelandair Cargo við Flugvelli í Hafnarfirði. „Þangað ætlum við með okkar allra sterkustu keppnispör. Einungis fimm sæti eru í boði á HM í ungmennaflokki þannig að baráttan um sæti á HM er hörð. U21-landsliðshópurinn er skipaður knöpum sem verða 17-21 árs á keppnisárinu 2027, yngstu knapar hópsins verða því á síðasta ári í unglingaflokki en aðrir knapar í ungmennaflokki,“ segir í tilkynningu frá LH