Vængbrotnir Breiðhyltingar áttu ekki séns í Síkinu
12.04.2026 kl. 00.49
Slökkviliðsstjórinn hefur örugglega verið hæstánægður með númerið sitt í kvöld. Dolenc var með 21 stig og þar af þrjár 3ja stiga körfur. Á myndinni neðst í fréttinni má sjá Júlíus Orra fyrir framan ánægða stuðningsmenn Stólanna. Það er þessi tími ársins... MYNDIR: SIGURÐUR INGI
Þriðji leikur Tindastóls og ÍR í 8 liða úrslitum Bónus deildar karla í körfubolta fór fram í Síkinu í kvöld og ljóst að honum loknum fleiri leiki þarf ekki til að útkljá einvígið. Gestirnir gerðu vel að halda í við Stólana í fyrri hálfleik en í síðari hálfleik léku Stólarnir á alsoddi og þá sérstaklega í þriðja leikhluta. Lokatölur 125-87 og Tindastólsmenn þar með fyrstir til að tryggja sér sæti í undanúrslitum.