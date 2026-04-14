Valmar Väljaots flytur sig í Skagafjörð
Eistlendingurinn geðþekki hefur verið ráðinn til kennslu við tónlistarskóla Skagafjarðar og kemur hann til starfa í haust. Þetta er mikill fengur fyrir tónlistarlífið í firðinum. Einn af mörgum kostum er að hann er ótrúlega fjölhæfur tónlistarmaður. Hann spilar á nánast öll hljóðfæri þó hann segi sjálfur að hans aðalhljóðfæri sé fiðlan. Hann hefur stjórnað kórum af öllum stærðum og gerðum og spilað í hljómsveitum. Hann hefur verið aðal undirleikari hjá Óskar Péturssyni til margra ára. Valmar er karlakórnum Heimi vel kunnur en hann var undirleikari hjá kórnum í tvo vetur. Síðan tók hann að sér kórstjórnina til bráðabirgða þegar Stefán Gíslason féll frá. Ekki spillir svo fyrir að maðurinn er bráðskemmtilegur.