Valmar Väljaots flytur sig í Skagafjörð

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 14.04.2026 kl. 13.35 hinrik@feykir.is
Valmar er fjölhæfur. Mynd:facebook.
Eistlendingurinn geðþekki hefur verið ráðinn til kennslu við tónlistarskóla Skagafjarðar og kemur hann til starfa í haust. Þetta er mikill fengur fyrir tónlistarlífið í firðinum. Einn af mörgum kostum er að hann er ótrúlega fjölhæfur tónlistarmaður. Hann spilar á nánast öll hljóðfæri þó hann segi sjálfur að hans aðalhljóðfæri sé fiðlan. Hann hefur stjórnað kórum af öllum stærðum og gerðum og spilað í hljómsveitum. Hann hefur verið aðal undirleikari hjá Óskar Péturssyni til margra ára. Valmar er karlakórnum Heimi vel kunnur en hann var undirleikari hjá kórnum í tvo vetur. Síðan tók hann að sér kórstjórnina til bráðabirgða þegar Stefán Gíslason féll frá. Ekki spillir svo fyrir að maðurinn er bráðskemmtilegur.

Fleiri fréttir

  Eiríkur Rögnvaldsson ræðumaður á kirkjukvöldi.

    Hugleiðingar um Laxness og stríð | Ræða Eiríks Rögnvaldssonar á kirkjukvöldi í Sæluviku

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 14.04.2026 kl. 13.04 oli@feykir.is
    Kirkjukvöld Kirkjukórs Sauðárkróks fór fram í gærkvöldi eins og vikið er að hér á síðunni. Það var Eiríkur Rögnvaldsson, fyrrum prófessor í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands, sem var ræðumaður kvöldsins. Ræðan, sem fjallaði um Laxness og stríð, vakti töluverða athygli og hefur örugglega – og vonandi – vakið fólk til umhugsunar. Feykir fékk góðfúslegt leyfi hjá Eiríki að birta textann.
    Meira
  • Jon Daníel Jónsson er í 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði.

    Að kasta skít í dómarann | Jón Dan skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 14.04.2026 kl. 11.42 oli@feykir.is
    Lífið er miklu skemmtilegra þegar glasið er hálffullt frekar en hálftómt. Þegar við veljum að sjá tækifærin frekar en hindranirnar, þegar við hrósum frekar en gagnrýnum, þegar við horfum fram á veginn í stað þess að líta um öxl - þá gerist eitthvað merkilegt. Fólkið í kringum okkur fer að gera slíkt hið sama.
    Meira
  • Glaðbeittur kór að loknum tónleikum. Mynd: hmj

    Kirkjukvöld á Sæluviku

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 14.04.2026 kl. 11.40 hinrik@feykir.is
    Hið árlega kirkjukvöld kirkjukórs Sauðárkróks var haldið í gærkvöldi ,13. apríl. Þetta er sá viðburður sem hefur lifað hvað lengst á Sæluviku eða síðan 1975 og var Björgvin Jónsson frá Ási hellsti hvatamaður að koma þessu á. Dagsskrá er alltaf með svipuðu sniði, kórinn syngur, svo er ræðumaður og oft eru einhverjir tónlistarmenn gestir.
    Meira
  • Birgir Jónasson lögreglustjóri á Norðurlandi vestra. MYND AF MBL.IS

    Birgir snýr aftur í starf lögreglustjóra í sumar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 14.04.2026 kl. 11.35 oli@feykir.is
    Birgir Jónasson, fráfarandi fangelsismálastjóri, fer aftur í starf sitt sem lögreglustjóri á Norðurlandi vestra eftir að hann lætur af störfum sem yfirmaður fangelsismála en þetta kemur fram í frétt á mbl.is. Að sögn Birgis er gert ráð fyrir að hann taki aftur við embætti lögreglustjóra 1. júní næstkomandi.
    Meira
