Að kasta skít í dómarann | Jón Dan skrifar

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 14.04.2026 kl. 11.42
Jon Daníel Jónsson er í 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði.
Lífið er miklu skemmtilegra þegar glasið er hálffullt frekar en hálftómt. Þegar við veljum að sjá tækifærin frekar en hindranirnar, þegar við hrósum frekar en gagnrýnum, þegar við horfum fram á veginn í stað þess að líta um öxl - þá gerist eitthvað merkilegt. Fólkið í kringum okkur fer að gera slíkt hið sama.

Við á D-listanum sem erum í framboði til sveitarstjórnarkosninga núna í maí tókum þá ákvörðun að fara með jákvæðni og almenn skemmtilegheit inn í kosningabaráttuna undir slagorðinu gerum Skagafjörð skemmtilegri. Við teljum að með því að temja sér jákvæðni og reyna að líta á menn og málefni út frá því skemmtilega í lífinu þá gangi allt miklu betur. Fyrir vikið verður skemmtilegra að starfa og búa í Skagafirði.

Að því sögðu þá ætla ég í þessari grein ekki að tína til eitthvað sem aðrir listar eða einhver á þeim listum hafa sagt eða ritað og ekki staðið við upp á punkt og prik. Það er ljóst að með tvo menn kjörna gátum við ekki staðið við öll okkar kosningaloforð frá árinu 2022 en í flestum tilfellum færðumst við nær okkar markmiðum. Þeir sem gefa sig í verkefni vilja alltaf gera betur. Nú horfum við til framtíðar, tölum um okkur sjálf í stað þess að dvelja við það sem hefur misfarist hjá öðrum og verjum okkar orku í það hvernig við getum stuðlað að enn betri framtíð í Skagafirði.

Sannleikurinn er sagna bestur

Að sjálfsögðu munum við kynna áherslumál okkar á komandi kjörtímabili og verða þau fjölbreytt og þörf til að okkur í samfélaginu Skagafirði geti liðið betur og haft það gott áfram. Við höfum skipulagt fjóra opna fundi þar sem við bjóðum í kaffi og heyrum hvað skiptir íbúa mestu máli í dag. Þeir fyrstu eru í dag (þriðjudag 14. apríl) í Háskólanum á Hólum kl. 17 og í Höfðaborg kl. 20 en seinni tveir á sunnudaginn kemur á Steinsstöðum og Sauðá.

Eftir kosningar, fái enginn hreinan meirihluta, þreifa listarnir hver á öðrum og sjá hvort grundvöllur sé fyrir samstarfi. Því eru að sjálfsögðu öll kosningaloforð undir niðurstöðu kosninga komin. Þá þurfa líklega allir að gefa eitthvað eftir og ég þekki ekki dæmi um það að flokkur fái öll sín málefni í gegn verandi minni hluti af meirihluta, því hver hefði verið tilgangurinn með því að bjóða fram mismunandi lista ef áherslurnar væru nákvæmlega þær sömu? Enginn flokkur getur staðið við öll sín loforð án þess að vinna hreinan meirihluta í kosningunum – sannleikurinn er sagna bestur.

Óumsemjanlegt loforð

Við getum hins vegar gefið óumsemjanlegt loforð. Við munum vinna að því að gera Skagafjörð skemmtilegri og sýna jákvæðni í okkar störfum. Ef það er ekki leiðarljósið er betur heima setið en af stað farið. Við á D-listanum ætlum okkur að hafa gaman og reyna okkar besta til að vera jákvæð og skemmtileg í þessari kosningabaráttu en við ætlum okkur ekki að gera það sem kveðið var á um í gamalli vísu: að rífa kjaft við kennarann og kasta skít í dómarann.

Vonandi þarf enginn að rifja þetta loforð upp að fjórum árum liðnum og benda á að það hafi verið brotið. Ef við gerum hlutina á jákvæðum nótum og skemmtilegum þá held ég að okkur farnist betur og allt verður skemmtilegra.

Jón Daníel Jónsson eða bara Jón Dan
skipar 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði.

