Hvern viljum til þess að leiða? | Eydís Inga Sigurjónsdóttir skrifar
Nú þegar aðeins fimm dagar eru til sveitarstjórnarkosninga hef ég velt því fyrir mér hvað þær raunverulega snúast um fyrir okkur sem búum á Skagaströnd. Við í Framsókn og óháðum erum að leggja lokahönd á stefnuskrá okkar, en í því ferli hef ég áttað mig á því að kosningar eru ekki aðeins tæki til að leggja fram verkefnalista eða bera saman áherslur. Þær snúast um samfélagið sjálft, fólkið sem það byggir og þau gildi sem við viljum að móti framtíð bæjarins.
Þegar litið er yfir stefnuskrár framboðanna sést að hugmyndirnar eru oft keimlíkar. Það er eðlilegt, því við sjáum öll hvað hefur tekist vel í sveitarfélaginu og hvað þarf að bæta. Mér þykir ánægjulegt að sjá hversu öflug hugmyndavinnan er hjá öllum framboðum og hversu mikil félagsleg þátttaka hefur skapast í aðdraganda kosninganna. Hugmyndavinna sem mun nýtast Skagstrendingum í framtíðinni.
En þrátt fyrir að verkefnin og stefnuskrár skipti máli þá þurfum við að spyrja okkur stærri spurninga. Hvernig samfélag viljum við að Skagaströnd verði? Hvaða fólki treystum við til þess að leiða bæinn áfram og hvaða manneskjur viljum við að tali fyrir okkur þegar erfið mál koma upp?
Kosningar snúast ekki eingöngu um tölur, sæti eða formlegar ákvarðanir. Þær snúast um gildi, framtíðarsýn og um það hvernig fólk nálgast það verkefni að sitja í sveitarstjórn og hafa þannig áhrif á líf íbúanna. Í litlu sveitarfélagi eins og Skagaströnd, þar sem íbúar mætast á mörgum sviðum daglegs lífs, skiptir það miklu máli hvernig þeir sem taka að sér forystu skilja og rækja hlutverk sitt.
Þekking, reynsla og skýrar skoðanir eru vissulega mikilvægir þættir. En það eru einnig eiginleikar sem ekki verða settir á stefnuskrá. Eins og samskiptahæfni, hugarfar, hlustun, virðing og hæfileikinn til að setja sig í spor annarra.
Leiðtogi í sveitarstjórn þarf að geta hlustað af einlægni og leitast við að skilja sjónarmið íbúanna. Hann þarf að mynda tengsl og vera til staðar þegar á reynir. Hann þarf að geta átt samtal, líka og ekki síst þegar það er krefjandi. Hann þarf að hafa hugrekki til að taka ákvarðanir sem þjóna heildinni og geta viðurkennt að breytinga sé þörf þegar endurskoða þarf fyrri ákvarðanir. Hann þarf svo að muna að á bak við hvert mál er fólk sem á sér líf, fjölskyldu og aðstæður.
Á Skagaströnd er nánast enginn ókunnugur. Við hittumst í búðinni, á íþróttaæfingum, í skólanum og í félagsstarfi. Við erum nágrannar, vinir, samstarfsfólk og fjölskyldur. Þess vegna skiptir máli að þeir sem við veljum til forystu haldi þessari tengingu og tali samfélagið okkar upp. Ekki vegna þess að allt sé fullkomið, heldur vegna þess að við trúum á að við getum byggt upp sterkara samfélag saman.
Skagstrendingar þurfa því að spyrja sig, hvaða frambjóðendur séu líklegir til að geta sameinað samfélagið, skapað umhverfi þar sem allir fá að blómstra og tryggi að allir aldurshópar finni sér farveg til að vaxa og dafna? Því slíkt samfélag er hvorki sjálfgefið né verður til af sjálfu sér. Það byggist á gagnkvæmri virðingu, samstarfi og yfirveguðum ákvörðunum. Það byggist á því hvernig við tölum saman, hvernig við leysum ágreining og hvernig við nálgumst ábyrgð.
Þegar við göngum að kjörborðinu erum við því ekki aðeins að velja fólk á lista. Við erum að velja gildi, tón í umræðunni og framtíðarsýn fyrir fallega bæinn okkar. Við erum að ákveða hvers konar samfélag við viljum skapa öll saman sem heild. Mig dreymir um enn betra samfélag á Skagaströnd og er tilbúinn að leggja mitt að mörkum til að sá draumur rætist.
Eydís Inga Sigurjónsdóttir. Oddviti Framsóknar og óháðra á Skagaströnd.