Ábyrgð og trú á Skagaströnd | Ragnar Rögnvaldsson skrifar
Sveitarstjórnarmál snúast ekki fyrst og fremst um slagorð. Þau snúast um fólk. Þau snúast um ákvarðanir sem hafa áhrif á daglegt líf íbúa, framtíð fjölskyldna, rekstur sveitarfélagsins og þá tilfinningu hvort fólk trúi því að hér sé gott að búa, starfa og ala upp börn.
Framboðið Fyrir Skagaströnd byggir á þeirri einföldu sannfæringu að hagsmunir íbúa Skagastrandar eigi alltaf að vera í fyrsta sæti.
Við erum fólk úr samfélaginu. Við þekkjum bæinn, styrkleika hans og áskoranir. Við vitum að Skagaströnd á mikla möguleika, en við vitum líka að þeir verða ekki sóttir með innantómum loforðum eða óraunhæfum fyrirheitum. Það þarf ábyrgð, skynsemi og þolinmæði. Það þarf fólk sem er tilbúið að hlusta, vinna saman og taka ákvarðanir með hag heildarinnar að leiðarljósi.
Við viljum efla Skagaströnd á ábyrgan hátt.
Það þýðir að halda áfram að styrkja rekstur sveitarfélagsins, fara vel með sameiginlega fjármuni og forgangsraða þannig að ákvarðanir skili raunverulegum ávinningi fyrir íbúa. Ábyrg fjármálastjórn er ekki köld eða fjarlæg stefna. Hún er forsenda þess að hægt sé að bæta þjónustu, sinna viðhaldi, skapa tækifæri og byggja upp samfélagið til framtíðar.
En ábyrgð má aldrei verða afsökun fyrir að gera ekki neitt.
Við þurfum að sækja fram. Við þurfum að tala bæinn okkar upp, leita tækifæra og vera tilbúin að hugsa nýjar leiðir. Við þurfum að styrkja innviði, fegra umhverfið, bæta aðstöðu fyrir börn og fjölskyldur, styðja við atvinnulíf og skapa aðstæður þar sem fólk sér fyrir sér framtíð á Skagaströnd.
Við trúum því að hægt sé að gera þetta af festu og yfirvegun. Með samtali, virðingu og skýrri stefnu.
Fyrir Skagaströnd vill vinna með íbúum, ekki yfir þeim. Við viljum að fólk finni að það sé hlustað á það. Að hugmyndir skipti máli. Að sveitarstjórn sé ekki lokuð eining, heldur vettvangur þar sem ákvarðanir eru teknar í þágu samfélagsins alls.
Við erum ólík, komum úr ólíkum áttum og höfum ólíka reynslu. Í því felst styrkur. Það sem sameinar okkur er viljinn til að vinna fyrir Skagaströnd af heilindum.
Við lofum ekki öllu.
En við lofum að vinna af ábyrgð.
Við lofum að hlusta.
Við lofum að fara vel með það traust sem okkur kann að verða sýnt.
Við lofum að hafa hag allra íbúa að leiðarljósi.
Skagaströnd þarf sterka, sjálfstæða rödd. Rödd sem talar fyrir samfélaginu öllu. Rödd sem horfir til framtíðar, en gleymir ekki ábyrgðinni sem fylgir því að fara með stjórn sameiginlegra mála.
Það er sú leið sem við viljum fara.
Merkjum X við K þann 16. maí.
Fyrir samfélagið.
Fyrir fólkið.
Fyrir framtíðina.
Fyrir Skagaströnd.
Ragnar Rögnvaldsson
2. sæti Fyrir Skagaströnd