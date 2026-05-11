Tími til að taka ábyrgð og horfa til framtíðar | Bryndís Rut og Jóhanna Ey skrifa
Hvernig er grunnskólinn og íþróttaaðstaðan? - er oft á tíðum fyrsta spurningin sem fólk spyr þegar það er að velta fyrir sér að flytjast búferlum með fjölskyldu sína. Hér í Skagafirði rekum við öflugar menntastofnanir víða um Skagafjörð. En mikilvægt er að þessar stofnanir standist þróun samfélagsins og uppfylli þarfir nútímans hverju sinni.
Það er löngu tímabært að hefja endurbætur á grunnskóla húsnæðinu í Varmahlíð. Mikilvægt er að hönnun á endurbótum grunnskólans verði kláruð sem fyrst og hafist handa við framkvæmdum á endurbótum á kjörtímabilinu. Í Varmahlíð er stundað öflugt tómstundastarf, keppst er um hvern tíma í íþróttahúsinu og því nauðsynlegt að viðhaldi húsnæðisins sé sinnt og gerð verði langtímaáætlun er varðar húsnæðið og búnað svo aðstaðan uppfylli þarfir nútímans hverju sinni. Íþróttavellir eru ekki í góðu ástandi og bera þeir merki um mikla notkun. Nauðsynlegt er að viðhald sé tekið fastari tökum og á endurbótum vallanna svo sómi sé af. Eins er vert að minnast á fótboltavöllinn á Steinstöðum og þau tækifæri sem það svæði býður uppá fyrir uppbyggingu á íþrótta- og útivistarsvæði.
Grunnskólabygging á Hofsósi er löngu komin á tíma hvað varðar viðhald, endurbætur og er kennsluaðstaða langt frá því að standast nútíma kröfur. Við teljum mikilvægt að vinna að endurbótum í kjölfarið á nýframkvæmdum á íþróttahúsi á Hofsósi. Á fundi Byggingarnefndar skóla- og íþróttamannvirkja á Hofsósi þann 22. apríl voru lagðar fram tillöguteikningar að límtréshúsi sem hannað er af Ómari Péturssyni hjá Nýhönnun ehf. og teiknuð af Þorvaldi E. Þorvaldssyni. Fyrirliggjandi tillöguteikning sýnir viðbyggingu við Grunnskólann austan Vatna sem ætlað er að rúma íþróttahús, skólamötuneyti og sal, tónlistarkennslu, fundarherbergi, tæknirými og fleira, í einni og sömu byggingunni. Byggðalistinn mun beita sér fyrir því að fyrrnefnd framkvæmd muni hefjast eigi síðar en á næsta ári. Íþróttavöllur er farin að láta á sjá svo vægt til orða sé tekið og komin tími á að viðhald sé tekið föstum tökum og vellinum komið í ásættanlegt horf.
Í Árskóla á Sauðárkróki er aðstöðu fyrir list- og raungreinar ábótavant og mikilvægt er að gerð verði langtímaáætlun um hvernig viðhaldi skal sinnt þar sem hluti skólans er komin til ára sinna og hagstæðast er að sinna viðhaldi eigna jafnt og þétt.
Tónlistarskólinn hefur í raun ekki haft viðunandi aðstöðu frá því að hann fluttist í Árskóla. Við teljum mikilvægt að tónlistarskóli Skagafjarðar fái aðstöðu þar sem skólinn getur vaxið og þróast í takt við tímann hverju sinni.
Gervigrasvöllur var tekinn í notkun 2018. Hefur völlurinn skipt sköpum í þjálfun og keppnum í knattspyrnu í Skagafirði. Líftími gervigrass er um 8-12 ár, fer eftir notkun og viðhaldi. Viðhald við gervigrasvöllinn hefur verið á undanhaldi og teljum við það ekki til eftirbreytni, mikilvægt er að eignum sveitarfélagsins sé sinnt til að tryggja betri endingu og þar að leiðandi fara betur með fjármagn sveitarfélagsins. Með þátttöku kvennaliðs meistaraflokks Tindastóls árið 2021 í efstu deild þurfti að uppfylla kröfur með stúku fyrir áhorfendur og var stúkan höfðingleg gjöf frá FISK seafood sem hefur nýst vel á leikjum og öðrum íþróttaviðburðum.
Með viðbyggingu við Árskóla og Íþróttahús á Sauðárkróki teljum við að hægt sé að verða við all flestum þörfum grunnskóla og Íþróttastarfs. Eins og við sjáum slíka viðbyggingu fyrir okkur, mun hún hýsa innanhús æfingaraðstöðu og búningsaðstöðu fyrir fótbolta og frjálsar, jafnvel fleiri greinar ásamt aðstöðu fyrir frístund grunnskóla og félagsaðstöðu fyrir Íþróttafélög.
Með því að færa frístund í umrædda viðbyggingu þá losnar um pláss í húsnæði Árskóla sem að gæti meðal annars nýst fyrir raungreinar og/eða tónlistarskóla.
Við teljum mikilvægt að reyna eftir fremsta megni að uppfylla núverandi þörf fyrir aukið rými grunn- og tónlistarskóla sem og íþróttafélaga í fyrirhugaðri viðbyggingu við Árskóla og íþróttahúsið, þar sem við viljum byggja sterka einingu á Sauðárkróki fyrir grunnskólabörnin þar sem börn geti sótt flest allt tengt skóla og frístundum á sama stað. Það mikilvægasta í þessu öllu saman er að fá skólastjórnendur og forsvarsmenn íþróttafélagana með í vinnuna strax í byrjun, meta þær þarfir sem eru til staðar og vinna að heildstæðri lausn.
Bryndís Rut Haraldsdóttir og Jóhanna Ey Harðardóttir frambjóðendur ByggðaListans í Skagafirði.