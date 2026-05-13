Áfram veginn fyrir Skagafjörð | Atli Traustason skrifar
Það er ekki margt sem pirrar mig í lífinu svona yfirleitt en þó langar mig að nefna nokkur atriði sem leitað hafa á hugann nú í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga 16 maí. Fyrst vil ég nefna atriði sem kemur sveitarstjórnarkosningum ekki beint við en það er hversu erfiðlega mér gengur að tolla í kjörþyngd, má segja að mín aukakíló komi í öfugum takti við farfuglana en þeir koma eins og við vitum á vorin en fara á haustin. Annað atriði er það þegar að fyrirtæki, félagasamtök og/eða stjórnmálaflokkar markaðssetja sig með því að tala niður samkeppnisaðilann, í mínum fyrirtækjarekstri hef ég kosið að sniðganga aðila sem stunda þesslags markaðssetningu. Þriðja og síðasta atriðið er svo það sem er í raun valdur þess að ég hef kosið að taka sæti á lista Framsóknar. Það eru nefnilega forréttindi að fá að taka þátt í málefnavinnu í aðdraganda kosninga, hafa um málin að segja, koma sínum málum að. Þetta síðasta atriði er það hvað ég get orðið mökkpirraður á aðilum sem nöldra stöðugt við eldhúsborðið eða missa vitið á lyklaborðinu í stað þess að taka samtalið, mæta á fundi og takið virkan þátt, til hamingju þið sem mættuð til fundar við framboðin víðsvegar um fjörðinn og/eða á sameiginlega framboðsfundi, þið eruð alveg að standa ykkur í stykkinu.
„Við erum öll í sömu sveit” er heiti á kynningarherferð á vegum Bændasamtaka Íslands sem hefur verið í gangi undanfarin misseri. Þar er farið yfir hversu mikilvægt er að góð tenging sé milli dreifbýlis og þéttbýlis. Þetta er hlutur sem við Skagfirðingar sem samfélag ættum að hafa í hávegum. Sveitarfélagið er að gera sitt með því að hafa sömu gjaldskrá þegar kemur að sorpmálum svo og fyrir afnot af heitu vatni, svo dæmi séu tekin. Alltaf má þó gera betur og erum við til dæmis búin að fá góða punkta hjá ykkur góða fólk sem mætti til fundar við okkur vítt og breytt um fjörðinn.
Að reka sveitarfélag er eins og að reka fyrirtæki, þú getur farið mismunandi leiðir í rekstri. Ég rek ásamt minni fjölskyldu Hofdalabúið ehf. Við erum með það yfirlýsta markmið að vera í stöðugri uppbyggingu og framþróun, til þess notum við veltufé frá rekstri. Við borgum af okkar lánum og fjármagnsgjöld eins og gengur, en allan pening sem reksturinn býr til notum við til að viðhalda byggingum, tæknivæða og bæta vinnuaðstöðu, með þessu móti gerum við það meira spennandi fyrir unga fólkið að koma að rekstrinum með okkur. Nákvæmlega þetta viljum við í Framsókn gera hér í Skagafirði, halda áfram að byggja upp og styrkja innviði eins og við höfum gert á liðnu kjörtímabili. Hér á svæðinu er verið að fara af stað í byggingu íþróttahúss á Hofsósi, sem einnig mun hýsa eldhús, mötuneyti og tónlistaskóla. Í Varmahlíð viljum við halda áfram að taka skólahúsnæðið í gegn og á Sauðárkróki þarf síðan, þegar áðurnefnd verkefni eru í höfn, að byggja fjölnota íþróttahús. Hugmyndin er að tengja það hús núverandi aðstöðu með byggingu sem myndi hýsa meðal annars tónlistarskóla. Í þessu húsi yrði aðstaða fyrir flest allar íþróttagreinar sem og aðstaða fyrir félagsstarf eldri borgara og margt fleira.
Síðan er það menningarhús okkar allra sem rísa mun á Sauðárkróki. Þar verður menningararfi okkar gert hátt undir höfði með þar til gerðu varðveislurými og aðstaða fyrir hverskonar sviðslistir verður okkur til sóma. Það eru spennandi tímar framundan.
Ef það er eitthvað eitt sem situr eftir hjá okkur í Framsókn, eftir fundi með ykkur íbúum þá er það þörf á auknu samtali og það er eitthvað sem við ætlum svo sannarlega að bæta úr. Við þurfum að taka samtal við Vegagerðina um snjómokstur á tengivegum, það er galið að stoppa við þriðja innsta bæ. Við þurfum eftir kosningar að setjast niður með íbúum í Fljótum og finna flöt á rekstri Ketiláss sem flestir geta sætt sig við.
Við þurfum að finna betri leiðir fyrir ferðamenn og sumarhúsaeigendur til að losa sig við sorp, já lengi má gott bæta.
Kæru sveitungar, við í Framsókn erum til í að leiða áfram í héraði sem litið er öfundaraugum á víða að sökum áræðni og uppbyggingar, mannauðs og menningar, matvælaframleiðslu og úrvinnslu afurða, öflugra velrekinna fyrirtækja og svo mætti lengi telja.
Gerum þetta með Framsókn, fyrir Skagafjörð.
Höfundur skipar 6 sæti á lista Framsóknar í Skagafirði.
Atli Már Traustason.