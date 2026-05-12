Að byrja á réttum enda? | Jenný Lind Gunnarsdóttir skrifar
Í umræðunni um farsæld barna og öflugt skólastarf gleymist oft ein grunnforsenda, en það er umgjörðin. Við getum átt bestu námskrárnar og metnaðarfyllsta starfsfólkið, en ef húsnæðið styður ekki við starfið, þá erum við að hlaða hindrunum í veg fyrir okkar eigið fólk. Í Húnaskóla þurfum við til dæmis að horfast í augu við að plássleysi er löngu orðin raunveruleg áskorun sem við verðum að leysa. Kennarar þurfa almennilega starfsaðstöðu, ekki bara skólastofu til að kenna í. Kennsla er ekki einungis það sem gerist inni í stofu með nemendum. Gæðin verða oft til í undirbúningnum. Það er lágmarkskrafa að kennarar hafi viðunandi vinnurými þar sem þeir geta einbeitt sér, unnið úr gögnum og skipulagt fjölbreytta kennslu. Ef við ætlum að laða að og halda í hæft fagfólk, verðum við að bjóða upp á vinnuumhverfi sem styður við kennara, eflir fagmennsku þeirra og dregur ekki úr þeim krafti sem þeir færa inn í starfið.
Þegar horft er á stöðu skóladagsheimilisins, þar sem mörg börn verja stórum hluta úr degi má sjá að rýmið er ekki nægilegt fyrir það góða starf sem þar fer fram. Þegar mörgum börnum er stefnt saman í of lítið rými eykst hávaði, streita og líkur á árekstrum. Það er nauðsynlegt að finna farsæla lausn - bæði barnanna og starfsfólksins vegna. Með þá framtíðarsýn að leiðarljósi að við sækjumst eftir aukningu í íbúafjölda og blómstrandi atvinnulífi þá verður að finna lausn til framtíðar.
Síðast, en alls ekki síst, er mál sem brennur á mörgum fjölskyldum, en það eru málefni leikskólans. Leikskólinn er fyrsta skólastigið ein undirstaða þess að hér sé ákjósanlegt að búa. Raunin er sú að það þarf nýjan leikskóla. Ef við viljum fá fólk til að flytja í Húnabyggð verðum við meðal annars að geta boðið upp á öruggt leikskólapláss í hágæða umhverfi. Leikskóli er ein grunnforsenda þess hvar ungt fólk velur sér búsetustað. Börn og starfsfólk eiga skilið gott rými þar sem loftgæði, hljóðvist og skipulag styðja við þroska og vellíðan.
Húnabyggð á að vera framsækið sveitarfélag þar sem innviðirnir endurspegla þann metnað sem við höfum fyrir börnunum okkar. Fjárfesting í nýjum leikskóla er fjárfesting í okkar dýrmætasta auði, börnunum okkar. Skapandi lausnir í húsnæðismálum eru ekki lúxus – þær eru nauðsyn. Fjárfestum í farsælu umhverfi fyrir börnin og vinnuaðstöðu fyrir fólkið okkar. Þannig byggjum við raunverulega farsæld. Öflug atvinnuuppbygging stendur ekki ein og sér, innviðirnir þurfa að styðja þar við. Byrjum á réttum stað!
Jenný Lind Gunnarsdóttir
Skipar 2. sæti á lista Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnabyggð.