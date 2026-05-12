Fyrir Skagaströnd | Daniela Esmeralda Ortega skrifar
Þegar ég og maðurinn minn Gunnar fórum að byggja upp og reka ferðaþjónustuna okkar á Skagaströnd undir nafninu Ocean Cape Cabins vissum við ekki alveg við hverju við ættum að búast. Eitt af því sem hefur komið okkur mest á óvart er hversu margir falla algjörlega fyrir bænum okkar.
Gestir tala oft um róna, útsýnið, náttúruna og hvað það sé endurnærandi að dvelja í litlu samfélagi þar sem lífið gengur aðeins hægar fyrir sig. Stundum minnir það mig á að við sem búum hér dags daglega sjáum ekki alltaf jafn skýrt það sem aðrir taka strax eftir.
Eftir að hafa rekið Ocean Cape Cabins í nokkur ár höfum við líka tekið eftir ákveðnum skýrum þróunum hjá ferðafólki. Fólk er ekki endilega að leita að stórum hótelum eða fullkomlega slípuðum upplifunum. Margir eru í raun að leita að litla bæjarbragnum, kyrrðinni, ósnortinni náttúru og þeirri hráu fegurð sem fylgir því að heimsækja stað eins og Skagaströnd.
Það er líka sérstaklega áberandi hversu margar fjölskyldur vilja ferðast saman með börnin sín. Þar hefur Skagaströnd mjög sterka sérstöðu. Hér er öruggt samfélag, góð leiksvæði, einfaldar gönguleiðir og almennt mjög barnvænt umhverfi. Fyrir fjölskyldur sem vilja upplifa ævintýri saman án þess að þurfa stöðugt að hafa áhyggjur er þetta gríðarlega mikilvægur kostur.
Sem móðir sem elur upp börn hér og einstaklingur sem vinnur daglega náið með samfélaginu sé ég líka hversu dýrmæt þessi öryggis- og samkenndartilfinning er. Börn geta enn leikið sér úti, fjölskyldur geta hægt aðeins á sér og fólk heilsar enn hvert öðru þegar það mætist. Þetta eru hlutir sem kunna að virðast venjulegir fyrir okkur sem búum hér á hverjum degi, en fyrir marga gesti eru þeir orðnir sjaldgæfir og afar mikilvægir.
Í gegnum reynsluna sem við höfum fengið og alla þá gesti sem hafa komið til okkar er eitt orðið mjög skýrt: þegar fólk kemur hingað þá sér Skagaströnd að miklu leyti um að selja sig sjálf. Það þarf í raun ekki mikið til þess að fólk falli fyrir staðnum.
Ég held líka að það skipti máli að þegar við vöxum þá gerum við það á þann hátt að við verndum karakter Skagastrandar. Fólk kemur ekki hingað til að finna annan yfirfullan ferðamannastað. Það kemur hingað vegna þess að staðurinn er ekta, tengdur náttúrunni, samfélaginu og einfaldari lífsstíl.
Að mörgu leyti verður samfélagið sjálft hluti af upplifuninni sem fólk man eftir. Vinsemdin, samtölin, andrúmsloftið og tilfinningin fyrir því að vera velkomin. Þetta eru hlutir sem engin markaðsherferð getur skapað og eru stór hluti af því sem gerir staði eins og okkar sérstaka.
Þess vegna held ég að eitt mikilvægasta hlutverk okkar sem samfélags sé að vinna saman að því að byggja hvert annað upp. Að heilsa fólki, taka vel á móti hvort öðru og skapa umhverfi þar sem öllum líður velkomnum og vel. Sú stemning skilar sér áfram til þeirra ferðamanna sem hingað koma og verður hluti af upplifuninni sem þeir taka með sér heim.
Ég tel að ferðaþjónusta geti verið frábært tækifæri fyrir Skagaströnd. Ekki þannig að allt breytist skyndilega á einni nóttu heldur með stöðugum og skynsamlegum vexti sem styrkir samfélagið smátt og smátt með tímanum.
Það sem skiptir mig mestu máli er að við séum tilbúin að sjá tækifærin í kringum okkur og styðja fólk sem vill skapa eitthvað nýtt. Lítil samfélög þurfa fólk sem hefur trú á staðnum sínum og er tilbúið að leggja vinnu í að hjálpa honum að vaxa og dafna.
Ferðaþjónusta snýst líka um svo miklu meira en gistingu. Hver gestur sem kemur hingað getur skapað tækifæri fyrir aðra hluta samfélagsins líka — veitingastaði, afþreyingu, handverk, leiðsögn og margvíslega aðra þjónustu og atvinnu.
Ég held líka að það skipti máli hvernig við tölum um samfélagið okkar. Ef við tölum stöðugt eins og ekkert sé mögulegt þá verður lítið til. En ef við veljum að sjá tækifærin og vinnum saman þá getur ótrúlega margt gerst á nokkrum árum.
Ein af ástæðunum fyrir því að ég ákvað að vera með á K-listanum, Fyrir Skagaströnd, er að þar sé ég hóp fólks sem vill horfa fram á við og ræða hvernig við getum skapað fleiri tækifæri fyrir samfélagið okkar. Ekki með óraunhæfum loforðum heldur með ábyrgð, jákvæðni og einlægum vilja til að vinna að framförum til lengri tíma.
Skagaströnd hefur nú þegar margt af því sem fólk er í auknum mæli farið að leita eftir — náttúruna, róinna, samfélagið og lífsgæðin. Við eigum að hafa trú á því sem við höfum og halda áfram að byggja ofan á það.
Daniela Esmeralda Ortega skipar 9.sæti á K lista Fyrir Skagaströnd